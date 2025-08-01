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Калининградский янтарный комбинат откроет представительство в Бахрейне

Калининградский янтарный комбинат откроет представительство в Бахрейне - 01.08.2025, ПРАЙМ

Калининградский янтарный комбинат откроет представительство в Бахрейне

Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" в 2026 году откроет представительство в Бахрейне и планирует создавать продукцию с учетом специфики арабского рынка, | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T16:59+0300

2025-08-01T16:59+0300

2025-08-01T16:59+0300

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КАЛИНИНГРАД, 1 авг — ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" в 2026 году откроет представительство в Бахрейне и планирует создавать продукцию с учетом специфики арабского рынка, где этот камень является сакральным, сообщила пресс-служба предприятия. "Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" откроет представительство в Бахрейне – комбинат планирует создавать продукцию с учетом специфики арабского рынка. Об этом стало известно на пленарной сессии AmberForum25, который в эти дни проходит в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие активно развивает розничную сеть. Комбинат открыл 10 фирменных магазинов в России. Прорабатывается вопрос появления торговых точек с калининградским янтарем в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске и Краснодаре. Открыт и первый магазин по франшизе в Китае. "В ближайших планах появление представительства в Бахрейне. Янтарь имеет особое значение для культуры арабских стран. Открытие офиса в Бахрейне позволит наладить бизнес-процессы со всеми странами Персидского залива, с Катаром, Саудовской Аравией, ОАЭ. Комбинат готов поставлять в страны, для которых янтарь является сакральным камнем, продукцию, созданную с учетом специфики рынка, например, четки и лимитированные коллекции украшений. Открытие представительства запланировано на 2026 год", – приводит пресс-служба слова генерального директора Калининградского янтарного комбината Михаила Зецепина. На экспертной сессии в рамках форума специалисты обсудили стратегическое значение янтарной отрасли, ее экспортный потенциал и цифровую маркировку балтийского камня, в том числе с помощью ИИ. Главной темой дискуссии стал вопрос развития янтарной отрасли как одной из стратегических для страны. На сегодняшний день насчитывается порядка 70 месторождений "солнечного камня". Однако крупнейшим добытчиком янтарного сырья в мире является Россия, которой принадлежит около 90% разведанных янтарных запасов планеты. "Мировой спрос на ювелирные изделия из янтаря постоянно растет, следовательно, будут увеличиваться как объемы его добычи, так и объемы потребления. Ожидается, что в 2030 году в мире будет реализовано порядка 1500 тонн янтарного сырья, что выше текущих показателей почти на 50%. Сегодня наш Калининградский янтарный комбинат способен самостоятельно перерабатывать до 50 тонн янтаря ежегодно. Собственное ювелирное производство выпускает украшения, картины, интерьерную плитку, сложные сувениры. В 2023 году компания выпустила более 140 тысяч изделий, а в прошлом году - более 175 тысяч", – приводит пресс-служба слова исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Олега Евтушенко. Еще одна стратегическая задача янтарной отрасли – решение проблемы с нелегальной добычей. Объем поддельных изделий на рынке янтарной продукции составляет порядка 20%. Чаще всего подделывают инклюзы с включениями древней флоры и фауны: ловят современное насекомое, заливают эпоксидной смолой и выдают за инклюз возрастом 40 миллионов лет. Решать данную проблему планируется с помощью маркировки. АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.

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россия, бахрейн, казань, нижний новгород, ростех