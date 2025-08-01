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В Китае экс-чиновник получил 13 лет тюрьмы за взятки

В Китае экс-чиновник получил 13 лет тюрьмы за взятки - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Китае экс-чиновник получил 13 лет тюрьмы за взятки

Народный суд средней ступени города Тунжэнь в пятницу приговорил бывшего заместителя начальника управления водного хозяйства провинции Гуйчжоу Чжоу Цунци к 13... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T18:27+0300

2025-08-01T18:27+0300

2025-08-01T18:27+0300

китай

коррупция

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Народный суд средней ступени города Тунжэнь в пятницу приговорил бывшего заместителя начальника управления водного хозяйства провинции Гуйчжоу Чжоу Цунци к 13 годам тюремного заключения и штрафу в размере 2 миллиона юаней (около 277 тысяч долларов) за получение взяток, сообщает агентство Синьхуа. "Обвиняемый Чжоу Цунци за получение взяток приговорен к 13 годам лишения свободы, штрафу в размере 2 миллионов юаней",- говорится в сообщении агентства. Кроме того, незаконно полученные чиновником имущество и доходы будут конфискованы, отмечается в решении суда. Сообщается, что Чжоу Цунци с 2005 по 2023 год злоупотреблял служебным положением и статусом на различных должностях, оказывал помощь организациям и частным лицам в предоставлении разрешений на разведку полезных ископаемых, одобрении лицензии на их добычу и передачи права пользования государственной землей. За это он незаконно получил имущество на сумму эквивалентную 72,29 миллиона юаней (около 10 миллионов долларов). Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами, которых в КНР часто называют "тиграми", началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе. В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что "коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии". Глава КНР подчеркнул, что "пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту", а партия "никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".

https://1prime.ru/20250714/kitay-859474092.html

китай

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китай, коррупция