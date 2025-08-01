https://1prime.ru/20250801/krym-860221916.html

Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым - 01.08.2025, ПРАЙМ

Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Крым с января по июль посетили более 3,74 миллиона туристов, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:42+0300

2025-08-01T15:42+0300

2025-08-01T15:55+0300

туризм

бизнес

россия

крым

сергей аксенов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860221586_0:422:2889:2047_1920x0_80_0_0_ccb0d635720d052063360fb131316032.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – ПРАЙМ. Крым с января по июль посетили более 3,74 миллиона туристов, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Более 3,74 миллиона туристов посетило Крым в январе-июле текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.В частности, по словам Аксенова, только за два летних месяца в регионе отдохнули около 2,2 миллиона человек, что на 12% превышает прошлогодний показатель."Самым популярным местом, как и прежде, стал Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали Западный берег, 14% – Восточное побережье", - добавил Аксенов.По его словам, средний уровень загрузки объектов размещения за первые два летних месяца составил 67%, что на 9% выше уровня прошлого года. "Наибольшая загрузка отмечена в объектах размещения города Саки – 77%. Объекты в Евпатории и Ялте в среднем были загружены на 74% и 73% соответственно", - отметил глава республики.По итогам 2024 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

https://1prime.ru/20250730/krym-860133548.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, крым, сергей аксенов