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В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами

В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами

Следователи проверяют обстоятельства подтопления яхты с шестью пассажирами на борту в водах Амурского лимана Хабаровского края, сообщает Восточное... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T03:51+0300

2025-08-01T03:51+0300

2025-08-01T03:51+0300

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Следователи проверяют обстоятельства подтопления яхты с шестью пассажирами на борту в водах Амурского лимана Хабаровского края, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В Хабаровском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия в водах Амурского лимана. Предварительно установлено, что сегодня в водах Амурского лимана произошло частичное подтопление яхты под управлением судовладельца. На борту находились шесть человек, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Помощь яхте оказал экипаж танкера, следовавшего вблизи судна и получившего сигнал от судовладельца о произошедшем. Размер причиненного ущерба устанавливается, уточняется в тексте. "Следователями Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - добавили в ведомстве.

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