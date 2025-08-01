Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250801/liman-860187581.html
В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами
В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами
Следователи проверяют обстоятельства подтопления яхты с шестью пассажирами на борту в водах Амурского лимана Хабаровского края, сообщает Восточное... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T03:51+0300
2025-08-01T03:51+0300
бизнес
россия
общество
хабаровский край
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860187581.jpg?1754009460
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Следователи проверяют обстоятельства подтопления яхты с шестью пассажирами на борту в водах Амурского лимана Хабаровского края, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "В Хабаровском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия в водах Амурского лимана. Предварительно установлено, что сегодня в водах Амурского лимана произошло частичное подтопление яхты под управлением судовладельца. На борту находились шесть человек, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Помощь яхте оказал экипаж танкера, следовавшего вблизи судна и получившего сигнал от судовладельца о произошедшем. Размер причиненного ущерба устанавливается, уточняется в тексте. "Следователями Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - добавили в ведомстве.
хабаровский край
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , хабаровский край, рф, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Хабаровский край, РФ, СК РФ
03:51 01.08.2025
 
В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами

В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами на борту

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Следователи проверяют обстоятельства подтопления яхты с шестью пассажирами на борту в водах Амурского лимана Хабаровского края, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В Хабаровском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия в водах Амурского лимана. Предварительно установлено, что сегодня в водах Амурского лимана произошло частичное подтопление яхты под управлением судовладельца. На борту находились шесть человек, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Помощь яхте оказал экипаж танкера, следовавшего вблизи судна и получившего сигнал от судовладельца о произошедшем. Размер причиненного ущерба устанавливается, уточняется в тексте.
"Следователями Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - добавили в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯОбществоХабаровский крайРФСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала