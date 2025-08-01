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В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами
В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами
Следователи проверяют обстоятельства подтопления яхты с шестью пассажирами на борту в водах Амурского лимана Хабаровского края, сообщает Восточное... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T03:51+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Следователи проверяют обстоятельства подтопления яхты с шестью пассажирами на борту в водах Амурского лимана Хабаровского края, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В Хабаровском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия в водах Амурского лимана. Предварительно установлено, что сегодня в водах Амурского лимана произошло частичное подтопление яхты под управлением судовладельца. На борту находились шесть человек, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Помощь яхте оказал экипаж танкера, следовавшего вблизи судна и получившего сигнал от судовладельца о произошедшем. Размер причиненного ущерба устанавливается, уточняется в тексте.
"Следователями Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - добавили в ведомстве.
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В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами
В Амурском лимане подтопило яхту с шестью пассажирами на борту
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Следователи проверяют обстоятельства подтопления яхты с шестью пассажирами на борту в водах Амурского лимана Хабаровского края, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В Хабаровском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия в водах Амурского лимана. Предварительно установлено, что сегодня в водах Амурского лимана произошло частичное подтопление яхты под управлением судовладельца. На борту находились шесть человек, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Помощь яхте оказал экипаж танкера, следовавшего вблизи судна и получившего сигнал от судовладельца о произошедшем. Размер причиненного ущерба устанавливается, уточняется в тексте.
"Следователями Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - добавили в ведомстве.