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Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность
Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в неформальной обстановке... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:09+0300
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МИНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в неформальной обстановке региональную безопасность и союзные проекты, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы государств в неформальной обстановке обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность
"Пул Первого": Лукашенко во время визита в РФ обсудит с Путиным региональную безопасность
МИНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в неформальной обстановке региональную безопасность и союзные проекты, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств в неформальной обстановке обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.
Лукашенко сообщил о вчерашнем телефонном разговоре с Путиным