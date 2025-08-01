https://1prime.ru/20250801/lukashenko--860193935.html

Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность

Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность - 01.08.2025, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в неформальной обстановке... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T09:09+0300

2025-08-01T09:09+0300

2025-08-01T09:09+0300

политика

россия

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александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в неформальной обстановке региональную безопасность и союзные проекты, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы государств в неформальной обстановке обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

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россия, мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин