Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250801/lukashenko--860193935.html
Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность
Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в неформальной обстановке... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:09+0300
2025-08-01T09:09+0300
политика
россия
мировая экономика
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164091_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_c70f92427dc722b93776575e1ed6b227.jpg
МИНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в неформальной обстановке региональную безопасность и союзные проекты, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы государств в неформальной обстановке обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.
https://1prime.ru/20250728/lukashenko-860024355.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164091_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_177583de908ae2cddcd36e97d97e0437.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
09:09 01.08.2025
 
Путин и Лукашенко обсудят региональную безопасность

"Пул Первого": Лукашенко во время визита в РФ обсудит с Путиным региональную безопасность

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в неформальной обстановке региональную безопасность и союзные проекты, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств в неформальной обстановке обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.
Президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Лукашенко сообщил о вчерашнем телефонном разговоре с Путиным
28 июля, 11:22
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала