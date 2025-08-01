https://1prime.ru/20250801/lukashenko-860217388.html
Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться
Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться - 01.08.2025, ПРАЙМ
Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:57+0300
2025-08-01T14:57+0300
2025-08-01T14:57+0300
политика
россия
общество
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858959791_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9bbb25c7fa94d8235a7a6363bf0b7bcf.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск. "И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://1prime.ru/20250801/vstrecha-860212159.html
белоруссия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858959791_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f96bd9779585f4ce6acc88ccf7c2538.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться
Лукашенко: Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться.
Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск.
"И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме