https://1prime.ru/20250801/lukashenko-860217388.html

Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться

Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться - 01.08.2025, ПРАЙМ

Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T14:57+0300

2025-08-01T14:57+0300

2025-08-01T14:57+0300

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск. "И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

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россия, общество , белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин