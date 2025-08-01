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Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться
Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться - 01.08.2025, ПРАЙМ
Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:57+0300
2025-08-01T14:57+0300
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск. "И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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россия, общество , белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Александр Лукашенко, Владимир Путин
14:57 01.08.2025
 
Лукашенко призвал Киев "бегом" просить Москву договориться

Лукашенко: Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться.
Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск.
"И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Президент РФ В. Путин и президент Белоруссии А. Лукашенко посетили Валаам. День второй
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
13:29
 
ПолитикаРОССИЯОбществоБЕЛОРУССИЯМОСКВААлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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