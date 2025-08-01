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Маск призвал все страны покинуть Евросоюз

Маск призвал все страны покинуть Евросоюз - 01.08.2025, ПРАЙМ

Маск призвал все страны покинуть Евросоюз

Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T23:17+0300

2025-08-01T23:17+0300

2025-08-01T23:17+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе. "Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (ЕС - ред.) разрушает демократию в Европе", - написал Маск в соцсети X, комментируя решение Европейского суда. Ранее газета Irish Times сообщила, что Европейский суд в пятницу постановил, что правительство Ирландии не может использовать нехватку жилья в стране как причину отказа в размещении просителей убежища.

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мировая экономика, европа, ирландия, ес