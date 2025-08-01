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Маск призвал все страны покинуть Евросоюз - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Маск призвал все страны покинуть Евросоюз
Маск призвал все страны покинуть Евросоюз - 01.08.2025, ПРАЙМ
Маск призвал все страны покинуть Евросоюз
Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T23:17+0300
2025-08-01T23:17+0300
политика
мировая экономика
европа
ирландия
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе. "Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (ЕС - ред.) разрушает демократию в Европе", - написал Маск в соцсети X, комментируя решение Европейского суда. Ранее газета Irish Times сообщила, что Европейский суд в пятницу постановил, что правительство Ирландии не может использовать нехватку жилья в стране как причину отказа в размещении просителей убежища.
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европа
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мировая экономика, европа, ирландия, ес
Политика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ИРЛАНДИЯ, ЕС
23:17 01.08.2025
 
Маск призвал все страны покинуть Евросоюз

Маск призвал все страны покинуть Евросоюз, поскольку блок разрушает демократию

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе.
"Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (ЕС - ред.) разрушает демократию в Европе", - написал Маск в соцсети X, комментируя решение Европейского суда.
Ранее газета Irish Times сообщила, что Европейский суд в пятницу постановил, что правительство Ирландии не может использовать нехватку жилья в стране как причину отказа в размещении просителей убежища.
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В Ирландии начали расследование против соцсети Илона Маска
11 апреля, 17:37
 
ПолитикаМировая экономикаЕВРОПАИРЛАНДИЯЕС
 
 
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