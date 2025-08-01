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Медь дешевеет на статистике из Китая - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/med--860192737.html
Медь дешевеет на статистике из Китая
Медь дешевеет на статистике из Китая - 01.08.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на статистике из Китая
Цена на медь открывает новый месяц снижением после публикации макростатистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:32+0300
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экономика
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Цена на медь открывает новый месяц снижением после публикации макростатистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.25 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,26%, до 4,4198 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,9%, до 9 611 долларов, алюминия - на 1,38%, до 2 565 долларов, цинка - на 0,9%, до 2 760,5 доллара. Индекс деловой активности в промышленности Китая, по версии издания Caixin, в июле уменьшился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в июне, это также оказалось ниже прогноза в 50,2 пункта. Китай - крупнейший потребитель меди, поэтому экономическая статистика страны, особенно в сфере промышленности, отражается на ожиданиях от спроса на этот промышленный металл.
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рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
08:32 01.08.2025
 
Медь дешевеет на статистике из Китая

Медь дешевеет после публикации макростатистики из Китая

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Цена на медь открывает новый месяц снижением после публикации макростатистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,26%, до 4,4198 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,9%, до 9 611 долларов, алюминия - на 1,38%, до 2 565 долларов, цинка - на 0,9%, до 2 760,5 доллара.
Индекс деловой активности в промышленности Китая, по версии издания Caixin, в июле уменьшился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в июне, это также оказалось ниже прогноза в 50,2 пункта.
Китай - крупнейший потребитель меди, поэтому экономическая статистика страны, особенно в сфере промышленности, отражается на ожиданиях от спроса на этот промышленный металл.
Медь
Стоимость меди продолжает снижаться в четверг
Вчера, 08:31
 
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙComex
 
 
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