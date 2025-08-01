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Минэнерго рассказало о росте цен на бензин на российских АЗС
Минэнерго рассказало о росте цен на бензин на российских АЗС - 01.08.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало о росте цен на бензин на российских АЗС
Цены на бензин на российских заправках растут, но темпы роста укладываются в рамки общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике, сообщило... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T13:12+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Цены на бензин на российских заправках растут, но темпы роста укладываются в рамки общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике, сообщило Минэнерго РФ. "Рост цен на бензин на АЗС действительно наблюдается, однако его темпы остаются в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике", - говорится в сообщении. Там также отметили, что инструментами налогового, таможенного, административного регулирования в качестве ориентира формируется цель на удержание роста розничных цен на топливо темпами, близкими к инфляции. "И эта цель на протяжении многих лет успешно достигается, при этом розничные цены, как средние, так и по отдельным компаниям и регионам, временами отклоняются от общестрановой инфляции, опережая или отставая от нее", - добавили в министерстве.
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россия, рф, бензин, минэнерго рф
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Бензин, Минэнерго РФ
Минэнерго рассказало о росте цен на бензин на российских АЗС
Минэнерго: темпы роста цен на бензин на АЗС укладываются в рамки инфляционного фона
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Цены на бензин на российских заправках растут, но темпы роста укладываются в рамки общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике, сообщило Минэнерго РФ.
"Рост цен на бензин на АЗС действительно наблюдается, однако его темпы остаются в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что инструментами налогового, таможенного, административного регулирования в качестве ориентира формируется цель на удержание роста розничных цен на топливо темпами, близкими к инфляции.
"И эта цель на протяжении многих лет успешно достигается, при этом розничные цены, как средние, так и по отдельным компаниям и регионам, временами отклоняются от общестрановой инфляции, опережая или отставая от нее", - добавили в министерстве.
Биржевые цены в России на бензин Аи-92 выросли за июль