https://1prime.ru/20250801/minfin-860226117.html
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам - 01.08.2025, ПРАЙМ
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам
Долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 миллиарда рублей списана 28 регионам, всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T17:25+0300
2025-08-01T17:25+0300
2025-08-01T17:25+0300
экономика
финансы
россия
рф
алтай
бурятия
владимир путин
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 миллиарда рублей списана 28 регионам, всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. "На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 млрд рублей. Задолженность списана 28 регионам ... Всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 млрд рублей", - говорится в материалах министерства. Это следующие регионы: Республика Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия, Тыва, Алтайский, Забайкальский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ярославская и Еврейская автономная области, отмечается в материалах. "Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы", - сообщает Минфин. Среди них реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами. Кроме того, это реализация новых инвестиционных проектов и развитие опорных населенных пунктов, осуществление мер социальной поддержки населения, связанных с проведением специальной военной операции, реализация национальных проектов, а также мероприятия в рамках мастер-планов городов, расположенных на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, поясняет Минфин. Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале 2024 года, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом, по его словам, средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте сообщал, что списание задолженности по бюджетным кредитам коснется 79 регионов РФ на сумму более 1 триллиона рублей. В начале июля Минфин также сообщал, что министерство заключило соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с Адыгеей.
https://1prime.ru/20250731/minfin-860162233.html
рф
алтай
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, алтай, бурятия, владимир путин, антон силуанов, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, АЛТАЙ, Бурятия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Минфин
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 миллиарда рублей списана 28 регионам, всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.
"На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 млрд рублей. Задолженность списана 28 регионам ... Всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 млрд рублей", - говорится в материалах министерства.
Это следующие регионы: Республика Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия, Тыва, Алтайский, Забайкальский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ярославская и Еврейская автономная области, отмечается в материалах.
"Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы", - сообщает Минфин.
Среди них реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.
Кроме того, это реализация новых инвестиционных проектов и развитие опорных населенных пунктов, осуществление мер социальной поддержки населения, связанных с проведением специальной военной операции, реализация национальных проектов, а также мероприятия в рамках мастер-планов городов, расположенных на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, поясняет Минфин.
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале 2024 года, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом, по его словам, средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте сообщал, что списание задолженности по бюджетным кредитам коснется 79 регионов РФ на сумму более 1 триллиона рублей. В начале июля Минфин также сообщал, что министерство заключило соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с Адыгеей.
Минфин не планирует корректировку формулы расчета пени по налогам