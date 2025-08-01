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Минтруд предложил не трудоустраивать иностранцев без знания русского языка - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/mintrud-860223282.html
Минтруд предложил не трудоустраивать иностранцев без знания русского языка
Минтруд предложил не трудоустраивать иностранцев без знания русского языка - 01.08.2025, ПРАЙМ
Минтруд предложил не трудоустраивать иностранцев без знания русского языка
Минтруд России предложил не трудоустраивать по квотам иностранцев из визовых стран водителями, продавцами и медицинскими работниками, если они не знают русский... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T16:10+0300
2025-08-01T16:10+0300
экономика
бизнес
россия
китай
индия
госдума
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Минтруд России предложил не трудоустраивать по квотам иностранцев из визовых стран водителями, продавцами и медицинскими работниками, если они не знают русский язык, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами Российской Федерации… Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как "водитель автомобиля", "продавец продовольственных товаров", "продавец непродовольственных товаров" и медицинских работников", - говорится в сообщении. В конце июля Госдума приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Размещенный Минтрудом законопроект подготовлен с ним в связке, чтобы исключить из списка специалистов, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка. Правительство РФ утвердило квоту на привлечение работников из-за рубежа на 2025 год в 234,9 тысячи разрешений. В министерстве уточнили, что квотированию подлежит привлечение иностранных работников только из визовых стран, таких как Китай, Индия, Турция и другие.
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бизнес, россия, китай, индия, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Госдума
16:10 01.08.2025
 
Минтруд предложил не трудоустраивать иностранцев без знания русского языка

Минтруд предложил не трудоустраивать по квотам иностранцев без знания русского языка

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Минтруд России предложил не трудоустраивать по квотам иностранцев из визовых стран водителями, продавцами и медицинскими работниками, если они не знают русский язык, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами Российской Федерации… Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как "водитель автомобиля", "продавец продовольственных товаров", "продавец непродовольственных товаров" и медицинских работников", - говорится в сообщении.
В конце июля Госдума приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Размещенный Минтрудом законопроект подготовлен с ним в связке, чтобы исключить из списка специалистов, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка.
Правительство РФ утвердило квоту на привлечение работников из-за рубежа на 2025 год в 234,9 тысячи разрешений. В министерстве уточнили, что квотированию подлежит привлечение иностранных работников только из визовых стран, таких как Китай, Индия, Турция и другие.
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