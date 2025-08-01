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Мишустин поручил проработать предложения Совфеда по ипотечным кредитам
Мишустин поручил проработать предложения Совфеда по ипотечным кредитам - 01.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил проработать предложения Совфеда по ипотечным кредитам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою вместе с госкорпорацией "Дом.РФ" к 1 ноября проработать предложения Совета Федерации о... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:01+0300
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МОСКВА 1 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою вместе с госкорпорацией "Дом.РФ" к 1 ноября проработать предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов, сообщила пресс-служба кабмина. Глава правительства дал поручения по итогам состоявшейся 30 июня встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. На этой встрече спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать льготную семейную ипотеку для приобретения либо строительства жилья именно на территории того региона, в котором зарегистрирован заемщик. В начале июля в пресс-службе верхней палаты парламента сообщали, что Совфед прорабатывает эту инициативу. "Минфину и Минстрою вместе с "Дом.РФ" необходимо проработать предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов, а также о создании условий для расширения практики предоставления арендного жилья молодым семьям на льготных условиях. По этим вопросам доклад в правительстве ожидают не позднее 1 ноября 2025 года", - сообщили в кабмине.
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недвижимость, бизнес, финансы, минфин, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Финансы, Минфин, Дом.РФ
Мишустин поручил проработать предложения Совфеда по ипотечным кредитам
Мишустин к 1 ноября ждет предложений по совершенствованию порядка выдачи ипотеки
МОСКВА 1 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою вместе с госкорпорацией "Дом.РФ" к 1 ноября проработать предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов, сообщила пресс-служба кабмина.
Глава правительства дал поручения по итогам состоявшейся 30 июня встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. На этой встрече спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать льготную семейную ипотеку для приобретения либо строительства жилья именно на территории того региона, в котором зарегистрирован заемщик. В начале июля в пресс-службе верхней палаты парламента сообщали, что Совфед прорабатывает эту инициативу.
"Минфину и Минстрою вместе с "Дом.РФ" необходимо проработать предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов, а также о создании условий для расширения практики предоставления арендного жилья молодым семьям на льготных условиях. По этим вопросам доклад в правительстве ожидают не позднее 1 ноября 2025 года", - сообщили в кабмине.
Мишустин рассказал о планах по развитию инфраструктуры для детей и матерей