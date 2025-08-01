Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250801/mundo-860208773.html
СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot
СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot - 01.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot
Испания начала переговоры с предприятиями для размещения производства компонентов американских ракет Patriot на своей территории после заключения соглашения о... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:29+0300
2025-08-01T12:29+0300
вооружения
испания
турция
raytheon technologies
нато
lockheed martin
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_92d5d3c1215493f9d4213580cb4916e7.jpg
МАДРИД, 1 авг — ПРАЙМ. Испания начала переговоры с предприятиями для размещения производства компонентов американских ракет Patriot на своей территории после заключения соглашения о сотрудничестве между минобороны королевства и американской оборонной компанией Raytheon, сообщает в пятницу газета Mundo с ссылкой на источники в Raytheon. "Испания близка к тому, чтобы значительно увеличить свой промышленный вклад в программу американских ракет Patriot благодаря первоначальному соглашению между министерством обороны и американской корпорацией Raytheon об увеличении производства компонентов этих ракет в регионе", - пишет издание По его информации, договор был подписан на оборонной выставке Feindef и предусматривает расширение участия испанской промышленности в программе ПВО Patriot. Raytheon подтвердила, что уже ведет переговоры с местными компаниями и рассматривает возможность новых совместных проектов. Отмечается, что система Patriot — ключевой элемент противовоздушной обороны НАТО, способный поражать цели на дальности до 100 километров. Испания ранее направила одну из батарей Patriot для охраны юго-восточного фланга альянса в Турции и в 2024 году участвовала в совместной закупке тысячи ракет на сумму 5 миллиардов евро. Кроме того, Мадрид подписал контракт с Lockheed Martin для модернизации комплексов до версии PAC-3. В рамках действующих соглашений испанские компании Sener и Grupo Oesia займутся выпуском определенного ряда компонентов для ракет. Расширение кооперации позволит испанской оборонной промышленности укрепить позиции на глобальном рынке на фоне растущего спроса, связанного с усилением ПВО стран НАТО, пишет газета.
https://1prime.ru/20250801/patriot-860206909.html
испания
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_1e1250a0ac42d37b7726407dbe9d6212.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, турция, raytheon technologies, нато, lockheed martin
Вооружения, ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ, Raytheon Technologies, НАТО, Lockheed Martin
12:29 01.08.2025
 
СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot

Mundo: Испания начала переговоры с предприятиями для производства компонентов Patriot

© flickr.com / tunguskaФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© flickr.com / tunguska
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 1 авг — ПРАЙМ. Испания начала переговоры с предприятиями для размещения производства компонентов американских ракет Patriot на своей территории после заключения соглашения о сотрудничестве между минобороны королевства и американской оборонной компанией Raytheon, сообщает в пятницу газета Mundo с ссылкой на источники в Raytheon.
"Испания близка к тому, чтобы значительно увеличить свой промышленный вклад в программу американских ракет Patriot благодаря первоначальному соглашению между министерством обороны и американской корпорацией Raytheon об увеличении производства компонентов этих ракет в регионе", - пишет издание
По его информации, договор был подписан на оборонной выставке Feindef и предусматривает расширение участия испанской промышленности в программе ПВО Patriot. Raytheon подтвердила, что уже ведет переговоры с местными компаниями и рассматривает возможность новых совместных проектов.
Отмечается, что система Patriot — ключевой элемент противовоздушной обороны НАТО, способный поражать цели на дальности до 100 километров. Испания ранее направила одну из батарей Patriot для охраны юго-восточного фланга альянса в Турции и в 2024 году участвовала в совместной закупке тысячи ракет на сумму 5 миллиардов евро. Кроме того, Мадрид подписал контракт с Lockheed Martin для модернизации комплексов до версии PAC-3.
В рамках действующих соглашений испанские компании Sener и Grupo Oesia займутся выпуском определенного ряда компонентов для ракет. Расширение кооперации позволит испанской оборонной промышленности укрепить позиции на глобальном рынке на фоне растущего спроса, связанного с усилением ПВО стран НАТО, пишет газета.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Германия поставит Украине две системы Patriot
12:08
 
ВооруженияИСПАНИЯТУРЦИЯRaytheon TechnologiesНАТОLockheed Martin
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала