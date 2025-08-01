https://1prime.ru/20250801/mundo-860208773.html

СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot

СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot - 01.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot

Испания начала переговоры с предприятиями для размещения производства компонентов американских ракет Patriot на своей территории после заключения соглашения о... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:29+0300

2025-08-01T12:29+0300

2025-08-01T12:29+0300

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raytheon technologies

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МАДРИД, 1 авг — ПРАЙМ. Испания начала переговоры с предприятиями для размещения производства компонентов американских ракет Patriot на своей территории после заключения соглашения о сотрудничестве между минобороны королевства и американской оборонной компанией Raytheon, сообщает в пятницу газета Mundo с ссылкой на источники в Raytheon. "Испания близка к тому, чтобы значительно увеличить свой промышленный вклад в программу американских ракет Patriot благодаря первоначальному соглашению между министерством обороны и американской корпорацией Raytheon об увеличении производства компонентов этих ракет в регионе", - пишет издание По его информации, договор был подписан на оборонной выставке Feindef и предусматривает расширение участия испанской промышленности в программе ПВО Patriot. Raytheon подтвердила, что уже ведет переговоры с местными компаниями и рассматривает возможность новых совместных проектов. Отмечается, что система Patriot — ключевой элемент противовоздушной обороны НАТО, способный поражать цели на дальности до 100 километров. Испания ранее направила одну из батарей Patriot для охраны юго-восточного фланга альянса в Турции и в 2024 году участвовала в совместной закупке тысячи ракет на сумму 5 миллиардов евро. Кроме того, Мадрид подписал контракт с Lockheed Martin для модернизации комплексов до версии PAC-3. В рамках действующих соглашений испанские компании Sener и Grupo Oesia займутся выпуском определенного ряда компонентов для ракет. Расширение кооперации позволит испанской оборонной промышленности укрепить позиции на глобальном рынке на фоне растущего спроса, связанного с усилением ПВО стран НАТО, пишет газета.

https://1prime.ru/20250801/patriot-860206909.html

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испания, турция, raytheon technologies, нато, lockheed martin