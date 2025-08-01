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В МВД предупредили о "легком заработке" в мессенджерах - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили о "легком заработке" в мессенджерах
В МВД предупредили о "легком заработке" в мессенджерах - 01.08.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о "легком заработке" в мессенджерах
В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:21+0300
2025-08-01T09:21+0300
мошенничество
общество
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В последнее время в популярных мессенджерах участились предложения "легкого заработка" – например, работа на дому. На самом деле это завуалированное вовлечение в производство и распространение наркотических средств", - написала она в Telegram-канале. Волк привела в качестве примера случай с жителем подмосковного Ступино, который, получив в мессенджере предложение о подработке по изготовлению наркотиков, организовал лабораторию в доме матери, вместе с сообщником продал за месяц через тайники-закладки 13 кг мефедрона на сумму свыше миллиона рублей, после чего был задержан полицией. Теперь ему грозит длительный срок.
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общество , мвд
Мошенничество, Общество , МВД
09:21 01.08.2025
 
В МВД предупредили о "легком заработке" в мессенджерах

МВД: в мессенджерах участились предложения "легкого заработка"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В последнее время в популярных мессенджерах участились предложения "легкого заработка" – например, работа на дому. На самом деле это завуалированное вовлечение в производство и распространение наркотических средств", - написала она в Telegram-канале.
Волк привела в качестве примера случай с жителем подмосковного Ступино, который, получив в мессенджере предложение о подработке по изготовлению наркотиков, организовал лабораторию в доме матери, вместе с сообщником продал за месяц через тайники-закладки 13 кг мефедрона на сумму свыше миллиона рублей, после чего был задержан полицией. Теперь ему грозит длительный срок.
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