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В МВД предупредили о новых способах мошенничества в Telegram - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили о новых способах мошенничества в Telegram
В МВД предупредили о новых способах мошенничества в Telegram - 01.08.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о новых способах мошенничества в Telegram
Мошенники продолжают использовать троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО, которые публикуют в группах в Telegram, предупреждает... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T16:50+0300
2025-08-01T16:50+0300
мошенничество
россия
общество
telegram
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мошенники продолжают использовать троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО, которые публикуют в группах в Telegram, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Уважаемые пользователи мессенджера Telegram, будьте бдительны! Мошенники продолжают использовать троян Mamont, который замаскирован под списки пропавших в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Аферисты создают каналы, визуально похожие на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих, в которых регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с персональными данными. В тех же сообществах позднее начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты приложения), которые содержат банковский троян Mamont для операционной системы Android. "С помощью данного вредоноса злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы, смогут собирать информацию о нем, перехватывать и отправлять СМС, получить доступ к пользовательским файлам, истории звонков, контактам и т.д., а также банковским приложениям и мессенджерам", - пояснили киберполицейские. В ведомстве рекомендуют отключить автозагрузку файлов в Telegram в целях безопасности, а также проверять формат документов.
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россия, общество , telegram, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, Общество , Telegram, МВД
16:50 01.08.2025
 
В МВД предупредили о новых способах мошенничества в Telegram

МВД: мошенники используют троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Логотип мессенджера Telegram
 Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мошенники продолжают использовать троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО, которые публикуют в группах в Telegram, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Уважаемые пользователи мессенджера Telegram, будьте бдительны! Мошенники продолжают использовать троян Mamont, который замаскирован под списки пропавших в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Аферисты создают каналы, визуально похожие на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих, в которых регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с персональными данными. В тех же сообществах позднее начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты приложения), которые содержат банковский троян Mamont для операционной системы Android.
"С помощью данного вредоноса злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы, смогут собирать информацию о нем, перехватывать и отправлять СМС, получить доступ к пользовательским файлам, истории звонков, контактам и т.д., а также банковским приложениям и мессенджерам", - пояснили киберполицейские.
В ведомстве рекомендуют отключить автозагрузку файлов в Telegram в целях безопасности, а также проверять формат документов.
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МошенничествоРОССИЯОбществоTelegramМВД
 
 
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