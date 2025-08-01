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На Украине ухудшились прогнозы по возвращению мигрантов

На Украине ухудшились прогнозы по возвращению мигрантов - 01.08.2025, ПРАЙМ

На Украине ухудшились прогнозы по возвращению мигрантов

Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек, постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году, однако показатели снизились в... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:07+0300

2025-08-01T12:07+0300

2025-08-01T12:07+0300

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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек, постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году, однако показатели снизились в пять раз, следует из инфляционного отчета, представленного Национальным банком (НБУ). Регулятор ранее прогнозировал, что Украину в 2025 году покинут 200 тысяч человек. Ожидалось, что в 2026 году в таком же количестве люди вернутся, а в 2027 году возвращение мигрантов ускорится до 500 тысяч человек. "Учитывая медленную нормализацию экономических условий, оценки миграционных потоков в последующих годах ухудшены. В то же время предположения на 2025 год остаются неизменными: ожидается чистый отток около 0,2 миллиона человек за границу. Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться схожими с нынешними темпами (около 0,2 миллиона человек), тогда как апрельский прогноз предусматривал возврат 0,2 миллиона человек. Чистое возвращение начнется только в 2027 году (около 0,1 миллиона человек, в предыдущем прогнозе – 0,5 миллиона человек)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. По данным НБУ, длительный миграционный отток и медленное возвращение мигрантов будут обусловливать сохранение дефицита рабочей силы и ее существенную неравномерность по видам деятельности и регионами. Это негативно скажется на восстановлении экономики, уточняет регулятор. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. В январе депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что население Украины могло сократиться до 21-24 миллионов человек, то есть примерно вдвое меньше официальной статистики.

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украина, киев, владимир зеленский, нацбанк украины, оон