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Нефть коррекционно слабо дорожает с началом нового месяца
Нефть коррекционно слабо дорожает с началом нового месяца - 01.08.2025, ПРАЙМ
Нефть коррекционно слабо дорожает с началом нового месяца
Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут в рамках коррекции, при этом в целом на рынке господствуют опасения снижения экономической активности на... | 01.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут в рамках коррекции, при этом в целом на рынке господствуют опасения снижения экономической активности на рынке "черного золота" из-за введенных США импортных пошлин в отношении ряда стран, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 7.51 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 0,26%, до 71,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,23%, до 69,42 доллара. Накануне нефть подешевела более чем на 1%. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Ранее телеканал CNN сообщил, что план пошлин, указ о которых подписал Трамп, вступит в силу не в пятницу, а на неделю позже. Как передаёт агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков, введенные американской администрацией импортные пошлины в отношении ряда стран "ограничат экономический рост за счет повышения цен, что отразится на потреблении нефти".
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Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, CNN
Нефть коррекционно слабо дорожает с началом нового месяца
Цены на нефть умеренно растут на опасениях снижения экономической активности
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут в рамках коррекции, при этом в целом на рынке господствуют опасения снижения экономической активности на рынке "черного золота" из-за введенных США импортных пошлин в отношении ряда стран, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 7.51 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 0,26%, до 71,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,23%, до 69,42 доллара.
Накануне нефть подешевела более чем на 1%.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Ранее телеканал CNN сообщил, что план пошлин, указ о которых подписал Трамп, вступит в силу не в пятницу, а на неделю позже.
Как передаёт агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков, введенные американской администрацией импортные пошлины в отношении ряда стран "ограничат экономический рост за счет повышения цен, что отразится на потреблении нефти".
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