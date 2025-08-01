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Норвегия продолжит переговоры с США по торговой сделке

Норвегия продолжит переговоры с США по торговой сделке - 01.08.2025, ПРАЙМ

Норвегия продолжит переговоры с США по торговой сделке

Норвегия продолжает переговоры с США по заключению торговой сделки, несмотря на подписание американским президентом Дональдом Трампом указа о введении в... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:15+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Норвегия продолжает переговоры с США по заключению торговой сделки, несмотря на подписание американским президентом Дональдом Трампом указа о введении в отношении Осло импортной пошлины в размере 15%, заявила министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет. Трамп в четверг вечером подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Пошлины в отношении Норвегии составят 15%. Телеканал CNN в пятницу отметил, что данный указ вступит в силу не 1 августа, как ожидалось, а на неделю позже - 7 августа. При этом канадские пошлины являются исключением, они вступят в силу 1 августа. "Норвегия все еще продолжает (переговоры - ред.) с американскими властями с целью заключения соглашения между нашими двумя странами", - приводит слова Мирсет газета VG. По ее словам, пока что переговоры проходят трудно, но конструктивно. Министр отметила, что Осло еще не достигло желаемого результата. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также подтвердил, что переговоры с США еще идут, отметив, что, согласно позиции Осло, введение пошлин - "неверный путь". "Я считаю, что пошлины должны быть нулевыми. Это принципиальная позиция Норвегии", - приводит его слова издание. Кроме того, депутат норвежского парламента и лидер Консервативной партии Эрна Сульберг раскритиковала сделку с США как выгодную только американскую стороне. "Теперь пошлины на норвежские товары, которые мы продаем США, стали существенно выше, чем раньше, и мы ничего не получили взамен. Это будет плохое соглашение, так что мы должны дождаться конечного результата после заявления правительства о том, что они продолжают переговоры", - приводит ее слова VG. Второго апреля Трамп подписал указ о введении 10%-ных "взаимных" пошлин на импорт, отметив при этом, что более высокие ставки для 57 стран начнут действовать с 9 апреля. После того, как более 75 стран начали переговоры, США отложили введение пошлин до 9 июля. За два дня до истечения срока Трамп продлил приостановку действия повышенных пошлин до 1 августа.

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сша, норвегия, дональд трамп, cnn