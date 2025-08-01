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"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации

"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации - 01.08.2025, ПРАЙМ

"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации

"Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкомпании. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T14:59+0300

2025-08-01T14:59+0300

2025-08-01T14:59+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкомпании. "Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых, срок погашения бумаг – 28 декабря 2055 года", - отмечается в нем. В сообщении добавляется, что общий объем выпусков ипотечных облигаций совместно с ВТБ превысил 1,24 триллиона рублей.

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