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"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации - 01.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250801/obligatsii-860217549.html
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации
"Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкомпании. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:59+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкомпании. "Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых, срок погашения бумаг – 28 декабря 2055 года", - отмечается в нем. В сообщении добавляется, что общий объем выпусков ипотечных облигаций совместно с ВТБ превысил 1,24 триллиона рублей.
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финансы, банки, россия, втб, дом.рф
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ, Дом.РФ
14:59 01.08.2025
 
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации

"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации на 90 миллиардов рублей

© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТББанк ВТБ
Банк ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТБ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкомпании.
"Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых, срок погашения бумаг – 28 декабря 2055 года", - отмечается в нем.
В сообщении добавляется, что общий объем выпусков ипотечных облигаций совместно с ВТБ превысил 1,24 триллиона рублей.
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ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯВТБДом.РФ
 
 
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