https://1prime.ru/20250801/obligatsii-860217549.html
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации
"Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкомпании. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:59+0300
2025-08-01T14:59+0300
2025-08-01T14:59+0300
экономика
финансы
банки
россия
втб
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/80/763078070_0:229:3798:2365_1920x0_80_0_0_b9178abe94f766036ea613858401228d.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкомпании. "Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых, срок погашения бумаг – 28 декабря 2055 года", - отмечается в нем. В сообщении добавляется, что общий объем выпусков ипотечных облигаций совместно с ВТБ превысил 1,24 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20250729/sibur-860078033.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/80/763078070_171:0:3627:2592_1920x0_80_0_0_2b02aee92b78825ba980470bfff410a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, втб, дом.рф
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ, Дом.РФ
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации
"Дом.РФ" и ВТБ разместили ипотечные облигации на 90 миллиардов рублей
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. "Дом.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкомпании.
"Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых, срок погашения бумаг – 28 декабря 2055 года", - отмечается в нем.
В сообщении добавляется, что общий объем выпусков ипотечных облигаций совместно с ВТБ превысил 1,24 триллиона рублей.
"Сибур" увеличил объем размещения облигаций