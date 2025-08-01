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Российский рынок акций незначительно снизился перед выходными
Российский рынок акций незначительно снизился перед выходными - 01.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снизился перед выходными
Российский рынок акций в пятницу немного снизился, однако остался выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу немного снизился, однако остался выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,15% - до 2727,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,14% - до 1137,73 пункта, долларовый РТС снизился на 0,17% - до 1069,82 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,60%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,55%, РТС - на 2,55%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок немного сполз Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался разнонаправленно. После попыток роста в первой половине сессии он сполз вниз, но остался выше ключевого уровня 2700 пунктов. "В последний рабочий день недели на рынке сохранялась низкая активность инвесторов, а индекс Мосбиржи все так же торговался вблизи значения 2750 пунктов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ЮГК (-1,3%), "Норникеля" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), ВТБ (-1,1%). Подорожали бумаги "Фосагро" (+1,4%), префы "Транснефти" (+1,7%), "Ростелекома" (+1,1%), ВК (+1,2%). Стоимость нефти к 19.42 мск падала на 3,1% - до 69,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 1% - до 99 пунктов. Прогнозы Технически индекс Мосбиржи от развития более существенной коррекции сейчас удерживает уровень 2700 пунктов – здесь проходит сильная линия поддержки, оценивает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Предстоящая неделя, главным образом, пройдет в ожидании решений президента США Дональда Трампа в связи с истечением нового срока ультиматума к России. Это будет оказывать давление на рынок и точно ограничит покупки акций", - добавляет он. Шепелев сохраняет на понедельник прогноз бокового движения рынка и колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2700 – 2750 пунктов.
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рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу немного снизился, однако остался выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,15% - до 2727,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,14% - до 1137,73 пункта, долларовый РТС снизился на 0,17% - до 1069,82 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,60%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,55%, РТС - на 2,55%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался разнонаправленно. После попыток роста в первой половине сессии он сполз вниз, но остался выше ключевого уровня 2700 пунктов.
"В последний рабочий день недели на рынке сохранялась низкая активность инвесторов, а индекс Мосбиржи все так же торговался вблизи значения 2750 пунктов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ЮГК (-1,3%), "Норникеля" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), ВТБ (-1,1%). Подорожали бумаги "Фосагро" (+1,4%), префы "Транснефти" (+1,7%), "Ростелекома" (+1,1%), ВК (+1,2%).
Стоимость нефти к 19.42 мск падала на 3,1% - до 69,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 1% - до 99 пунктов.
Технически индекс Мосбиржи от развития более существенной коррекции сейчас удерживает уровень 2700 пунктов – здесь проходит сильная линия поддержки, оценивает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Предстоящая неделя, главным образом, пройдет в ожидании решений президента США Дональда Трампа в связи с истечением нового срока ультиматума к России. Это будет оказывать давление на рынок и точно ограничит покупки акций", - добавляет он.
Шепелев сохраняет на понедельник прогноз бокового движения рынка и колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2700 – 2750 пунктов.
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