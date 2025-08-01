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Очередь из машин у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи
Очередь из машин у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи - 01.08.2025, ПРАЙМ
Очередь из машин у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи
Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T07:34+0300
2025-08-01T07:34+0300
2025-08-01T07:34+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее инфоцентр сообщал, что в 6.00 мск очередь из 778 транспортных средств скопилась в пробке с обеих сторон у Крымского моста.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, тамань, керчь
Бизнес, РОССИЯ, Тамань, КЕРЧЬ
Очередь из машин у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи
Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее инфоцентр сообщал, что в 6.00 мск очередь из 778 транспортных средств скопилась в пробке с обеих сторон у Крымского моста.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.