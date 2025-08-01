https://1prime.ru/20250801/ochered-860189372.html

Очередь из машин у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи

Очередь из машин у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи - 01.08.2025, ПРАЙМ

Очередь из машин у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи

Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T07:34+0300

2025-08-01T07:34+0300

2025-08-01T07:34+0300

бизнес

россия

тамань

керчь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860189372.jpg?1754022876

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,1 тысячи, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что в 6.00 мск очередь из 778 транспортных средств скопилась в пробке с обеих сторон у Крымского моста. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

тамань

керчь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, тамань, керчь