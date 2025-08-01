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В России заработало серийное производство "Орешника" - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В России заработало серийное производство "Орешника"
В России заработало серийное производство "Орешника" - 01.08.2025, ПРАЙМ
В России заработало серийное производство "Орешника"
Серийное производство "Орешника" в России заработало. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:41+0300
2025-08-01T14:47+0300
вооружения
владимир путин
россия
"орешник"
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — ПРАЙМ. Серийное производство "Орешника" в России заработало. Об этом заявил президент России Владимир Путин."У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала", - сказал Путин журналистам.По словам президента, первый серийный комплекс "Орешник" произведен в России, он поступил в войска. Кроме того, специалисты России и Белоруссии выбрали позиции для установки "Орешника"."Наши специалисты - и белорусские военные специалисты, и российские - выбрали место для будущих позиций ("Орешника" - ред.)", - подчеркнул российский лидер.Он уточнил, что сейчас ведется работа по подготовке данных позиций. Вопрос о поставке ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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владимир путин, россия, "орешник"
Вооружения, Владимир Путин, РОССИЯ, "Орешник"
14:41 01.08.2025 (обновлено: 14:47 01.08.2025)
 
В России заработало серийное производство "Орешника"

Путин: в России заработало серийное производство "Орешника"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — ПРАЙМ. Серийное производство "Орешника" в России заработало. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала", - сказал Путин журналистам.
По словам президента, первый серийный комплекс "Орешник" произведен в России, он поступил в войска. Кроме того, специалисты России и Белоруссии выбрали позиции для установки "Орешника".
"Наши специалисты - и белорусские военные специалисты, и российские - выбрали место для будущих позиций ("Орешника" - ред.)", - подчеркнул российский лидер.
Он уточнил, что сейчас ведется работа по подготовке данных позиций. Вопрос о поставке ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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ВооруженияВладимир ПутинРОССИЯ"Орешник"
 
 
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