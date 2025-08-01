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СМИ: США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Киева оружием - 01.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Киева оружием
СМИ: США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Киева оружием - 01.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Киева оружием
НАТО и США, которые являются членом Североатлантического альянса, работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T23:48+0300
2025-08-01T23:48+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. НАТО и США, которые являются членом Североатлантического альянса, работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает приоритетным, за счет фондов стран альянса, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Украины вооружением с использованием фондов стран НАТО, чтобы платить за покупку или транспортировку американского оружия", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. По информации собеседников агентства, сейчас идет работа над новым механизмом, в рамках которого Киев должен составить список приоритетного для себя оружия. После выставления приоритетов страны альянса будут обсуждать, кто из них будет либо передавать это оружие, либо платить за него. Планируется отправлять оружие траншами на сумму около 500 миллионов долларов каждый. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, киев, сша, сергей лавров, нато, мид рф
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
23:48 01.08.2025
 
СМИ: США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Киева оружием

Reuters: НАТО и США работают над новым подходом по снабжению Украины оружием

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© fotolia.com / selensergen
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. НАТО и США, которые являются членом Североатлантического альянса, работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает приоритетным, за счет фондов стран альянса, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Украины вооружением с использованием фондов стран НАТО, чтобы платить за покупку или транспортировку американского оружия", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
По информации собеседников агентства, сейчас идет работа над новым механизмом, в рамках которого Киев должен составить список приоритетного для себя оружия. После выставления приоритетов страны альянса будут обсуждать, кто из них будет либо передавать это оружие, либо платить за него. Планируется отправлять оружие траншами на сумму около 500 миллионов долларов каждый.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
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Мировая экономикаУКРАИНАКиевСШАСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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