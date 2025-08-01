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Германия поставит Украине две системы Patriot

Германия поставит Украине две системы Patriot - 01.08.2025, ПРАЙМ

Германия поставит Украине две системы Patriot

Германия поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев,... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:08+0300

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2025-08-01T12:08+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Германия поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев, сообщило министерство обороны ФРГ. "Германия в ходе переговоров на уровне НАТО с самого начала заявила о своей готовности поддержать Украину дополнительными системами Patriot, предоставив части системы. Предпосылкой было то, что американский производитель предоставит взамен новые системы Patriot в кратчайшие сроки, чтобы мы могли продолжать выполнять свои обязательства перед НАТО. Это обещание с американской стороны есть. Поэтому Германия может оказать Украине поддержку сначала пусковыми установками, а затем и дополнительными элементами систем Patriot", - заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит пресс-служба ведомства. Отмечается, что с министерством обороны США достигнута договоренность о том, что взамен Германия станет первой страной, которая в ускоренном порядке получит новые системы Patriot последнего поколения. Финансирование осуществляется Германией. "Бундесвер в качестве первого шага поставит на Украину дополнительные пусковые установки Patriot. На втором этапе в течение следующих двух-трёх месяцев будут переданы дополнительные элементы системы для усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными батареями Patriot", - сообщается в пресс-релизе. Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, германия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, минобороны рф, ес