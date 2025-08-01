https://1prime.ru/20250801/pensiya-860175863.html
Названа категория пенсионеров, которой повысят пенсии с 1 августа
Названа категория пенсионеров, которой повысят пенсии с 1 августа - 01.08.2025, ПРАЙМ
Названа категория пенсионеров, которой повысят пенсии с 1 августа
С 1 августа работающим пенсионерам проведут ежегодную индексацию пенсий. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T02:02+0300
2025-08-01T02:02+0300
2025-08-01T02:02+0300
экономика
общество
вадим виноградов
ниу вшэ
социальный фонд
пенсия
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. С 1 августа работающим пенсионерам проведут ежегодную индексацию пенсий. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Эта прибавку рассчитывают на основе пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов ─ ИПК), заработанных в течение 2024 года, когда гражданин продолжал трудиться после выхода на пенсию."Важно помнить, что максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, даже если фактически за год было накоплено больше. Учитывая, что стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля, максимальная сумма ежемесячной прибавки для большинства составит 437,07 рубля", — отметил эксперт.Однако существует важное ограничение: стоимость баллов, заработанных после выхода на пенсию, замораживается. То есть при перерасчете их оценивают по той стоимости, которая действовала на момент первоначального выхода на пенсию или на момент возобновления работы, если позже снимали пенсию.Таким образом, если человек вышел на пенсию в 2021 году, когда балл стоил 98,86 рубля, то его максимальная прибавка в августе 2025 года составит 296,58 рубля (3 балла * 98,86 руб.), а не 437,07 рубля, пояснил Виноградов.Прибавку с 1 августа автоматически получат все работающие пенсионеры, за которых работодатели исправно уплачивали страховые взносы в Социальный фонд России на протяжении 2024 года. Подавать заявления для этого не требуется — перерасчет проведут в беззаявительном порядке, заключил юрист.
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общество , вадим виноградов, ниу вшэ, социальный фонд, пенсия, работающие пенсионеры
Экономика, Общество , Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ, Социальный фонд, пенсия, работающие пенсионеры
Названа категория пенсионеров, которой повысят пенсии с 1 августа
Юрист Виноградов: с 1 августа вырастет пенсия у работающих пенсионеров
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. С 1 августа работающим пенсионерам проведут ежегодную индексацию пенсий. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эта прибавку рассчитывают на основе пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов ─ ИПК), заработанных в течение 2024 года, когда гражданин продолжал трудиться после выхода на пенсию.
"Важно помнить, что максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, даже если фактически за год было накоплено больше. Учитывая, что стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля, максимальная сумма ежемесячной прибавки для большинства составит 437,07 рубля", — отметил эксперт.
Однако существует важное ограничение: стоимость баллов, заработанных после выхода на пенсию, замораживается. То есть при перерасчете их оценивают по той стоимости, которая действовала на момент первоначального выхода на пенсию или на момент возобновления работы, если позже снимали пенсию.
Таким образом, если человек вышел на пенсию в 2021 году, когда балл стоил 98,86 рубля, то его максимальная прибавка в августе 2025 года составит 296,58 рубля (3 балла * 98,86 руб.), а не 437,07 рубля, пояснил Виноградов.
Прибавку с 1 августа автоматически получат все работающие пенсионеры, за которых работодатели исправно уплачивали страховые взносы в Социальный фонд России на протяжении 2024 года. Подавать заявления для этого не требуется — перерасчет проведут в беззаявительном порядке, заключил юрист.
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