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Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко - 01.08.2025, ПРАЙМ
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:36+0300
2025-08-01T09:36+0300
2025-08-01T09:36+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лукашенко, как подтвердил Песков, прибудет в Россию с частным визитом. "Состоится неформальное общение Путина и Лукашенко, в ходе которого будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике",- сказал Песков.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Песков: Путин и Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лукашенко, как подтвердил Песков, прибудет в Россию с частным визитом.
"Состоится неформальное общение Путина и Лукашенко, в ходе которого будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике",- сказал Песков.
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