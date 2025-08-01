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Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко - 01.08.2025, ПРАЙМ
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:36+0300
2025-08-01T09:36+0300
политика
россия
мировая экономика
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лукашенко, как подтвердил Песков, прибудет в Россию с частным визитом. "Состоится неформальное общение Путина и Лукашенко, в ходе которого будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике",- сказал Песков.
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россия, мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
09:36 01.08.2025
 
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лукашенко, как подтвердил Песков, прибудет в Россию с частным визитом.
"Состоится неформальное общение Путина и Лукашенко, в ходе которого будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике",- сказал Песков.
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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