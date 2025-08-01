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Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко - 01.08.2025, ПРАЙМ

Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T09:36+0300

2025-08-01T09:36+0300

2025-08-01T09:36+0300

политика

россия

мировая экономика

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лукашенко, как подтвердил Песков, прибудет в Россию с частным визитом. "Состоится неформальное общение Путина и Лукашенко, в ходе которого будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике",- сказал Песков.

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белоруссия

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россия, мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин