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ЕК не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишут СМИ - 01.08.2025, ПРАЙМ
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ЕК не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишут СМИ
ЕК не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишут СМИ - 01.08.2025, ПРАЙМ
ЕК не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишут СМИ
Еврокомиссия не сохранила смс-переписку своей главы Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:22+0300
2025-08-01T12:22+0300
общество
люксембург
урсула фон дер ляйен
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ек
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия не сохранила смс-переписку своей главы Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, скрыв её тем самым от СМИ, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на ответ ЕК. "Когда выяснилось, что Урсула фон дер Ляйен..., обменивалась текстовыми сообщениями с генеральным директором Pfizer во время переговоров о сделке (по закупке вакцин - ред.), журналисты поспешили запросить эти записи в соответствии с правилами прозрачности блока. ЕС отказался... На этой неделе ЕК предоставила... ответ, в котором подразумевается, что она удалила или потеряла сообщения, посчитав их неважными и не имея обязательств по их хранению", - говорится в публикации. Газета отмечает со ссылкой на письмо, что ЕК подтвердила информацию о существовании смс-переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer, заявив при этом, что найти эти сообщения сейчас не представляется возможным, в частности, из-за того, что глава Еврокомиссии несколько раз меняла телефоны и не всегда переносила данные на новые устройства. Как следует из письма, глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт прочитал их летом 2021 года и решил, что сообщения касались только согласования расписания встреч, в связи с чем якобы "не было нужды в их хранении". На фоне этого New York Times предполагает, что решение удалить сообщения могло было принято уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые обратились с требованием о публикации переписки. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
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общество , люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, ек, pfizer
Общество , ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Pfizer
12:22 01.08.2025
 
ЕК не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишут СМИ

NYT: ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, скрыв ее от СМИ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия не сохранила смс-переписку своей главы Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, скрыв её тем самым от СМИ, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на ответ ЕК.
"Когда выяснилось, что Урсула фон дер Ляйен..., обменивалась текстовыми сообщениями с генеральным директором Pfizer во время переговоров о сделке (по закупке вакцин - ред.), журналисты поспешили запросить эти записи в соответствии с правилами прозрачности блока. ЕС отказался... На этой неделе ЕК предоставила... ответ, в котором подразумевается, что она удалила или потеряла сообщения, посчитав их неважными и не имея обязательств по их хранению", - говорится в публикации.
Газета отмечает со ссылкой на письмо, что ЕК подтвердила информацию о существовании смс-переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer, заявив при этом, что найти эти сообщения сейчас не представляется возможным, в частности, из-за того, что глава Еврокомиссии несколько раз меняла телефоны и не всегда переносила данные на новые устройства.
Как следует из письма, глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт прочитал их летом 2021 года и решил, что сообщения касались только согласования расписания встреч, в связи с чем якобы "не было нужды в их хранении". На фоне этого New York Times предполагает, что решение удалить сообщения могло было принято уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые обратились с требованием о публикации переписки.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
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