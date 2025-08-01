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Проживающие за рубежом россияне смогут в Армении оформить КЭП - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Проживающие за рубежом россияне смогут в Армении оформить КЭП
Проживающие за рубежом россияне смогут в Армении оформить КЭП - 01.08.2025, ПРАЙМ
Проживающие за рубежом россияне смогут в Армении оформить КЭП
Проживающие за рубежом россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Ереване. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T20:31+0300
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ЕРЕВАН, 1 авг – ПРАЙМ. Проживающие за рубежом россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Ереване. "Проживающие за рубежом граждане России теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт оформления открыт в здании Дома Москвы в Ереване. "Для записи на прием необходимо оставить заявку на официальном сайте аккредитованного удостоверяющего центра "Основание", - заявили в посольстве. В дипмиссии уточнили, что квалифицированная электронная подпись позволяет взаимодействовать с коммерческими и государственными организациями в России дистанционно: подписывать документы, открывать счета в российских банках, оформлять сделки с недвижимостью, участвовать в торгах и многое другое. "С КЭП удобно осуществлять вход и пользоваться порталом "Госуслуги", а в перспективе – подписывать документы для Федеральной налоговой службы и Социального фонда России", - говорится в сообщении.
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россия, общество , ереван, армения, рф, фнс россии, социальный фонд
РОССИЯ, Общество , Ереван, АРМЕНИЯ, РФ, ФНС России, Социальный фонд
20:31 01.08.2025
 
Проживающие за рубежом россияне смогут в Армении оформить КЭП

Посольство: россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 1 авг – ПРАЙМ. Проживающие за рубежом россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Ереване.
"Проживающие за рубежом граждане России теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт оформления открыт в здании Дома Москвы в Ереване.
"Для записи на прием необходимо оставить заявку на официальном сайте аккредитованного удостоверяющего центра "Основание", - заявили в посольстве.
В дипмиссии уточнили, что квалифицированная электронная подпись позволяет взаимодействовать с коммерческими и государственными организациями в России дистанционно: подписывать документы, открывать счета в российских банках, оформлять сделки с недвижимостью, участвовать в торгах и многое другое.
"С КЭП удобно осуществлять вход и пользоваться порталом "Госуслуги", а в перспективе – подписывать документы для Федеральной налоговой службы и Социального фонда России", - говорится в сообщении.
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РОССИЯОбществоЕреванАРМЕНИЯРФФНС РоссииСоциальный фонд
 
 
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