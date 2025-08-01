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В Германии призвали заморозить помощь Украине после скандала с НАБУ и САП
В Германии призвали заморозить помощь Украине после скандала с НАБУ и САП - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Германии призвали заморозить помощь Украине после скандала с НАБУ и САП
Евросоюз и Германия должны заморозить миллиарды финансовой помощи Украине в качестве реакции на скандал с законопроектами о Национальном антикоррупционном бюро... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T20:57+0300
2025-08-01T20:57+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Евросоюз и Германия должны заморозить миллиарды финансовой помощи Украине в качестве реакции на скандал с законопроектами о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет немецкая газета Süddeustche Zeitung. "Ни украинцы, ни ЕС, ни правительство Германии не должны довольствоваться лишь отменой этого скандального закона - вместо этого необходимо заморозить миллиарды (помощи - ред.) для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ", - говорится в публикации. Как отмечает издание, с момента своего избрания Владимир Зеленский позволил коррупции распространиться внутри своего окружения, однако впоследствии об этом узнали читатели лишь немногих украинских СМИ, осмелившихся о том заговорить. При этом газета подчеркивает, что государственные СМИ Украины "замалчивали" информацию о коррупции в окружении Зеленского. "Принятие Зеленским скандального закона, с помощью которого он, судя по всему, открыто пытался защитить близких друзей или бизнес-партнеров от преследования антикоррупционными органами, в корне всё изменило", - заключает издание. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
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финансы, украина, германия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес
Политика, Финансы, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС
В Германии призвали заморозить помощь Украине после скандала с НАБУ и САП
Süddeustche Zeitung: ЕС и Германия должны заморозить помощь Украине после скандала
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Евросоюз и Германия должны заморозить миллиарды финансовой помощи Украине в качестве реакции на скандал с законопроектами о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет немецкая газета Süddeustche Zeitung.
"Ни украинцы, ни ЕС, ни правительство Германии не должны довольствоваться лишь отменой этого скандального закона - вместо этого необходимо заморозить миллиарды (помощи - ред.) для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, с момента своего избрания Владимир Зеленский позволил коррупции распространиться внутри своего окружения, однако впоследствии об этом узнали читатели лишь немногих украинских СМИ, осмелившихся о том заговорить.
При этом газета подчеркивает, что государственные СМИ Украины "замалчивали" информацию о коррупции в окружении Зеленского.
"Принятие Зеленским скандального закона, с помощью которого он, судя по всему, открыто пытался защитить близких друзей или бизнес-партнеров от преследования антикоррупционными органами, в корне всё изменило", - заключает издание.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
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