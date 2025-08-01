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Соцфонд рассказал о выплатах семьям с детьми за июль - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Соцфонд рассказал о выплатах семьям с детьми за июль
Соцфонд рассказал о выплатах семьям с детьми за июль - 01.08.2025, ПРАЙМ
Соцфонд рассказал о выплатах семьям с детьми за июль
Семьям с детьми выплатят пособия за июль 1, 5 и 8 августа, сообщает Социальный фонд России. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:42+0300
2025-08-01T12:42+0300
экономика
общество
социальный фонд
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Семьям с детьми выплатят пособия за июль 1, 5 и 8 августа, сообщает Социальный фонд России. "Первое, 5 и 8 августа – дни зачисления выплат семьям с детьми на карты и счета. Напоминаем, что перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в августе вы получаете пособия за июль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда. Отмечается, что если дата выплаты приходится на выходной день, то денежные средства переводят на банковские счета накануне в рабочий день, поэтому в августе выплата единого пособия осуществляется 1, а не 3 числа. "Обратите внимание, деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счёт утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня. По почте пособия приходят с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы почтового отделения", - добавили в Соцфонде.
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общество , социальный фонд
Экономика, Общество , Социальный фонд
12:42 01.08.2025
 
Соцфонд рассказал о выплатах семьям с детьми за июль

Соцфонд: семьям с детьми выплатят пособия за июль 1, 5 и 8 августа

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком идут по улице Житная в Москве
Женщина с ребенком идут по улице Житная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Семьям с детьми выплатят пособия за июль 1, 5 и 8 августа, сообщает Социальный фонд России.
"Первое, 5 и 8 августа – дни зачисления выплат семьям с детьми на карты и счета. Напоминаем, что перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в августе вы получаете пособия за июль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.
Отмечается, что если дата выплаты приходится на выходной день, то денежные средства переводят на банковские счета накануне в рабочий день, поэтому в августе выплата единого пособия осуществляется 1, а не 3 числа.
"Обратите внимание, деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счёт утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня. По почте пособия приходят с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы почтового отделения", - добавили в Соцфонде.
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