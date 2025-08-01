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Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 1,5 раза - 01.08.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 1,5 раза и составила 35,291 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T00:44+0300

2025-08-01T00:44+0300

2025-08-01T00:44+0300

бизнес

технологии

экономика

сша

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китай

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 1,5 раза и составила 35,291 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,27 доллара после против 2,24 доллара за шесть первых месяцев 2024 года. Продажи компании выросли на 11% - до 323,369 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 18,164 миллиарда долларов, что на 34,7% больше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,68 доллара после 1,26 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период выросли на 13,3% - до 167,702 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 162,05 миллиарда. По итогам текущего квартала компания ожидает роста продаж на 10-13% в годовом выражении - до 174-179,5 миллиарда долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 15,5-20,5 миллиардов долларов. Акции Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют на 3,1%. Amazon - это один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

сша

канада

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, сша, канада, китай, amazon