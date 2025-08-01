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Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 1,5 раза - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 1,5 раза - 01.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 1,5 раза и составила 35,291 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T00:44+0300
2025-08-01T00:44+0300
бизнес
технологии
экономика
сша
канада
китай
amazon
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 1,5 раза и составила 35,291 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,27 доллара после против 2,24 доллара за шесть первых месяцев 2024 года. Продажи компании выросли на 11% - до 323,369 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 18,164 миллиарда долларов, что на 34,7% больше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,68 доллара после 1,26 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период выросли на 13,3% - до 167,702 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 162,05 миллиарда. По итогам текущего квартала компания ожидает роста продаж на 10-13% в годовом выражении - до 174-179,5 миллиарда долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 15,5-20,5 миллиардов долларов. Акции Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют на 3,1%. Amazon - это один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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192
40
192
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5
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бизнес, технологии, сша, канада, китай, amazon
Бизнес, Технологии, Экономика, США, КАНАДА, КИТАЙ, Amazon
00:44 01.08.2025
 
Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль Amazon по итогам I полугодия выросла в 1,5 раза

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 1,5 раза и составила 35,291 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,27 доллара после против 2,24 доллара за шесть первых месяцев 2024 года. Продажи компании выросли на 11% - до 323,369 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 18,164 миллиарда долларов, что на 34,7% больше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,68 доллара после 1,26 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период выросли на 13,3% - до 167,702 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 162,05 миллиарда.
По итогам текущего квартала компания ожидает роста продаж на 10-13% в годовом выражении - до 174-179,5 миллиарда долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 15,5-20,5 миллиардов долларов.
Акции Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют на 3,1%.
Amazon - это один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
 
ЭкономикаБизнесТехнологииСШАКАНАДАКИТАЙAmazon
 
 
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