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Чистая прибыль Apple в III квартале выросла на 7%
Чистая прибыль Apple в III квартале выросла на 7% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Apple в III квартале выросла на 7%
Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2024-2025 финансового года, завершившиеся 28 июня, увеличилась на 7% в годовом выражении и достигла 84,544... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T00:44+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2024-2025 финансового года, завершившиеся 28 июня, увеличилась на 7% в годовом выражении и достигла 84,544 миллиардов долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию поднялась до 5,62 доллара с 5,11 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 5,9% - до 313,695 миллиарда долларов.
В третьем квартале финансового года чистая прибыль Apple выросла на 9,3% - до 23,434 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 1,57 доллара с 1,4 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,42 доллара. Выручка компании за отчетный период поднялась на 9,6% - до 94,036 миллиарда долларов при прогнозе в 89 миллиардов.
Выручка от продаж iPhone в третьем квартале выросла на 13,5% в годовом выражении и составила 44,582 миллиарда, Mac - на 14,8%, до 8,046 миллиарда долларов, iPad - сократилась на 8,1%, до 6,581 миллиарда.
Акции Apple после закрытия основных торгов в США дорожают на 1,5%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, сша, apple
Технологии, Экономика, США, Apple
Чистая прибыль Apple в III квартале выросла на 7%
Чистая прибыль Apple в I квартале 2024-2025 финансового года выросла на 7%
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2024-2025 финансового года, завершившиеся 28 июня, увеличилась на 7% в годовом выражении и достигла 84,544 миллиардов долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию поднялась до 5,62 доллара с 5,11 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 5,9% - до 313,695 миллиарда долларов.
В третьем квартале финансового года чистая прибыль Apple выросла на 9,3% - до 23,434 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 1,57 доллара с 1,4 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,42 доллара. Выручка компании за отчетный период поднялась на 9,6% - до 94,036 миллиарда долларов при прогнозе в 89 миллиардов.
Выручка от продаж iPhone в третьем квартале выросла на 13,5% в годовом выражении и составила 44,582 миллиарда, Mac - на 14,8%, до 8,046 миллиарда долларов, iPad - сократилась на 8,1%, до 6,581 миллиарда.
Акции Apple после закрытия основных торгов в США дорожают на 1,5%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.