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Чистая прибыль Coinbase за полгода выросла на 23% - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Coinbase за полгода выросла на 23%
Чистая прибыль Coinbase за полгода выросла на 23% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Coinbase за полгода выросла на 23%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров криптобиржи Coinbase, за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 23% в годовом выражении - до 1,495... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T00:53+0300
2025-08-01T00:53+0300
бизнес
финансы
сша
coinbase
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров криптобиржи Coinbase, за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 23% в годовом выражении - до 1,495 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 5,39 доллара против 4,49 доллара годом ранее. Выручка выросла на 14% - до 3,531 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, во втором квартале составила 1,429 миллиарда долларов, что почти в 40 раз больше показателя годичной давности в 36,15 миллиона. Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 5,14 доллара против 0,14 доллара годом ранее. Выручка криптобиржи выросла на 3% - до 1,497 миллиарда долларов при прогнозе в 1,59 миллиарда. Число ежемесячных активных трейдеров (MTU) к концу второго квартала выросло на 6,1% в годовом выражении - до 8,7 миллиона человек. Объем торговых операций увеличился на 4,9% - до 237 миллиардов долларов. Акции Coinbase после закрытия основных торгов в США дешевеют на 7%. Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 3,4 тысячи сотрудников.
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бизнес, финансы, сша, coinbase
Бизнес, Финансы, США, Coinbase
00:53 01.08.2025
 
Чистая прибыль Coinbase за полгода выросла на 23%

Чистая прибыль акционеров Coinbase за полгода выросла на 23% - до $1,495 млрд

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров криптобиржи Coinbase, за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 23% в годовом выражении - до 1,495 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 5,39 доллара против 4,49 доллара годом ранее. Выручка выросла на 14% - до 3,531 миллиарда долларов.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, во втором квартале составила 1,429 миллиарда долларов, что почти в 40 раз больше показателя годичной давности в 36,15 миллиона. Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 5,14 доллара против 0,14 доллара годом ранее. Выручка криптобиржи выросла на 3% - до 1,497 миллиарда долларов при прогнозе в 1,59 миллиарда.
Число ежемесячных активных трейдеров (MTU) к концу второго квартала выросло на 6,1% в годовом выражении - до 8,7 миллиона человек. Объем торговых операций увеличился на 4,9% - до 237 миллиардов долларов.
Акции Coinbase после закрытия основных торгов в США дешевеют на 7%.
Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 3,4 тысячи сотрудников.
 
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