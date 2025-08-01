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В пробке у Крымского моста скопилось более 700 машин
В пробке у Крымского моста скопилось более 700 машин - 01.08.2025, ПРАЙМ
В пробке у Крымского моста скопилось более 700 машин
Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T06:30+0300
2025-08-01T06:30+0300
2025-08-01T06:30+0300
бизнес
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керчь
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 618 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 160 транспортных средств", - говорится в сообщении.
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В пробке у Крымского моста скопилось более 700 машин
На Крымском мосту у Крымского моста скопилось более 700 транспортных средств