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В пробке у Крымского моста скопилось более 700 машин

В пробке у Крымского моста скопилось более 700 машин - 01.08.2025, ПРАЙМ

В пробке у Крымского моста скопилось более 700 машин

Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T06:30+0300

2025-08-01T06:30+0300

2025-08-01T06:30+0300

бизнес

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керчь

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 618 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 160 транспортных средств", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, тамань, керчь