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Продажи Positive Technologies выросли в 1,5 раза - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Продажи Positive Technologies выросли в 1,5 раза
Продажи Positive Technologies выросли в 1,5 раза - 01.08.2025, ПРАЙМ
Продажи Positive Technologies выросли в 1,5 раза
Продажи Positive Technologies в первом полугодии 2025 выросли в 1,5 раза в годовом выражении и составили 7,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:11+0300
2025-08-01T15:11+0300
экономика
бизнес
латинская америка
ближний восток
северная африка
positive technologies
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Продажи Positive Technologies в первом полугодии 2025 выросли в 1,5 раза в годовом выражении и составили 7,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Объем отгрузок клиентам компании составил 7,4 миллиарда рублей, по сравнению с 4,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Компания подтверждает целевые показатели отгрузок за 2025 год в коридоре 33 – 35 – 38 миллиардов рублей и продолжает фокусироваться на оптимизации расходов с целью возвращения к положительным значениям управленческой чистой прибыли (NIC) и возможности выплаты дивидендов", - сказано в отчете по итогам шести месяцев. Выручка компании по итогам шести месяцев текущего года составила 6,75 миллиарда рублей, увеличившись на 27,8% в годовом выражении. Убыток компании за период 4,79 миллиарда рублей против убытка в 4,27 миллиарда рублей за первое полугодие 2024 года. На фоне роста отгрузок маржинальная прибыль компании (прибыль за вычетом прямых расходов и расходов на продажу) за тот же период увеличилась на 60%. Показатели EBITDAC и NIC остаются в отрицательной зоне, в компании это объясняют традиционно низким для первого полугодия сезоном. "Компания продолжает реализацию инициатив, позволяющих сфокусироваться на эффективности и обеспечить возвращение к целевым показателям рентабельности бизнеса. Результаты первого полугодия отражают взвешенный подход к основным направлениям расходов, позволяющий снизить их объем при сохранении необходимого результата. В частности, расходы на отраслевые мероприятия для развития бизнеса снизились на 20%, а маркетинговые расходы — на 30%", - сказано в отчете. Компания также продолжает развитие в фокусных регионах: Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, странах Ближнего Востока и Северной Африки. "В настоящий момент компания уже ведет бизнес и осуществляет продажи или пресейл своих продуктов и решений в 24 странах", - добавили в сообщении.
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бизнес, латинская америка, ближний восток, северная африка, positive technologies
Экономика, Бизнес, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, Positive Technologies
15:11 01.08.2025
 
Продажи Positive Technologies выросли в 1,5 раза

Продажи Positive Technologies в первом полугодии выросли в 1,5 раза

© fotolia.com / verteАналитика
Аналитика - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© fotolia.com / verte
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Продажи Positive Technologies в первом полугодии 2025 выросли в 1,5 раза в годовом выражении и составили 7,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Объем отгрузок клиентам компании составил 7,4 миллиарда рублей, по сравнению с 4,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Компания подтверждает целевые показатели отгрузок за 2025 год в коридоре 33 – 35 – 38 миллиардов рублей и продолжает фокусироваться на оптимизации расходов с целью возвращения к положительным значениям управленческой чистой прибыли (NIC) и возможности выплаты дивидендов", - сказано в отчете по итогам шести месяцев.
Выручка компании по итогам шести месяцев текущего года составила 6,75 миллиарда рублей, увеличившись на 27,8% в годовом выражении. Убыток компании за период 4,79 миллиарда рублей против убытка в 4,27 миллиарда рублей за первое полугодие 2024 года.
На фоне роста отгрузок маржинальная прибыль компании (прибыль за вычетом прямых расходов и расходов на продажу) за тот же период увеличилась на 60%. Показатели EBITDAC и NIC остаются в отрицательной зоне, в компании это объясняют традиционно низким для первого полугодия сезоном.
"Компания продолжает реализацию инициатив, позволяющих сфокусироваться на эффективности и обеспечить возвращение к целевым показателям рентабельности бизнеса. Результаты первого полугодия отражают взвешенный подход к основным направлениям расходов, позволяющий снизить их объем при сохранении необходимого результата. В частности, расходы на отраслевые мероприятия для развития бизнеса снизились на 20%, а маркетинговые расходы — на 30%", - сказано в отчете.
Компания также продолжает развитие в фокусных регионах: Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, странах Ближнего Востока и Северной Африки. "В настоящий момент компания уже ведет бизнес и осуществляет продажи или пресейл своих продуктов и решений в 24 странах", - добавили в сообщении.
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ЭкономикаБизнесЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАБЛИЖНИЙ ВОСТОКСЕВЕРНАЯ АФРИКАPositive Technologies
 
 
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