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Цены на продукты на Украине приблизились к европейским
Цены на продукты на Украине приблизились к европейским - 01.08.2025, ПРАЙМ
Цены на продукты на Украине приблизились к европейским
Цены на продукты питания на Украине приблизились к европейским, а по некоторым товарам даже обогнали Польшу, Румынию и Турцию, следует из инфляционного отчета,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:16+0300
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Цены на продукты питания на Украине приблизились к европейским, а по некоторым товарам даже обогнали Польшу, Румынию и Турцию, следует из инфляционного отчета, представленного Национальным банком (НБУ). "В первой половине 2025 года украинские цены снова начали приближаться к европейским, а по ряду товаров даже превысили уровень стран-соседей… С 2016 года цены на продукты питания на Украине выросли в среднем на 79% (в евровом эквиваленте), тогда как в странах ЕС – лишь на 46%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Согласно опубликованному графику, Украина по ценам на продукты в основном обогнала Польшу, Румынию, Турцию, по некоторым позициям и Словакию. В качестве примера Нацбанк привел сравнение цена на продукты в Польшей. Так, свинина и молочные продукты, кроме сыра, на Украине дороже, чем в Польше. В частности, сливочное масло выше на 20-25%. При этом цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу, которые остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим сравнительно с ЕС расходам на сырье, труд и логистику. Агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата ранее сообщало, что на Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки. Агентство РБК-Украина в начале июня сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки за последний год выросли более чем на 22%. Национальный банк Украины 11 июня сообщал, что инфляция на Украине в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума.
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Экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, РУМЫНИЯ, ЕС, Нацбанк Украины, Нацбанк
Цены на продукты на Украине приблизились к европейским
Нацбанк Украины: цены на продукты питания приблизились к европейским
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Цены на продукты питания на Украине приблизились к европейским, а по некоторым товарам даже обогнали Польшу, Румынию и Турцию, следует из инфляционного отчета, представленного Национальным банком (НБУ).
"В первой половине 2025 года украинские цены снова начали приближаться к европейским, а по ряду товаров даже превысили уровень стран-соседей… С 2016 года цены на продукты питания на Украине выросли в среднем на 79% (в евровом эквиваленте), тогда как в странах ЕС – лишь на 46%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Согласно опубликованному графику, Украина по ценам на продукты в основном обогнала Польшу, Румынию, Турцию, по некоторым позициям и Словакию.
В качестве примера Нацбанк привел сравнение цена на продукты в Польшей. Так, свинина и молочные продукты, кроме сыра, на Украине дороже, чем в Польше. В частности, сливочное масло выше на 20-25%. При этом цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу, которые остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим сравнительно с ЕС расходам на сырье, труд и логистику.
Агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата ранее сообщало, что на Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки. Агентство РБК-Украина в начале июня сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки за последний год выросли более чем на 22%.
Национальный банк Украины 11 июня сообщал, что инфляция на Украине в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума.
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