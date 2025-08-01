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Производства "Камаза" переходят на четырехдневную рабочую неделю
Производства "Камаза" переходят на четырехдневную рабочую неделю - 01.08.2025, ПРАЙМ
Производства "Камаза" переходят на четырехдневную рабочую неделю
Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T00:26+0300
2025-08-01T00:26+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю.
Производитель обосновывает данное решение кризисом на рынке грузовой техники в России и его сокращением в первом полугодии 2025 года почти на 60%. Как заявляли ранее в компании, причиной этому стали недальновидная политика импортеров грузовой техники и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
При этом отмечалось, что продажи "Камаза" за полгода сократились лишь на 30%, а доля компании на рынке выросла до 40%. Данные показатели приводятся без учета гособоронзаказа.
В данных условиях руководство компании ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока ситуация на рынке не восстановится.
Производитель заверяет, что социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством.
В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автомобильный завод", о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа ранее заявлял "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на четырехдневку с 29 сентября.
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бизнес, промышленность, рф, камаз, автоваз
Бизнес, Экономика, Промышленность, РФ, Камаз, АвтоВАЗ
Производства "Камаза" переходят на четырехдневную рабочую неделю
Производства "Камаза" переходят на четырехдневную рабочую неделю
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю.
Производитель обосновывает данное решение кризисом на рынке грузовой техники в России и его сокращением в первом полугодии 2025 года почти на 60%. Как заявляли ранее в компании, причиной этому стали недальновидная политика импортеров грузовой техники и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
При этом отмечалось, что продажи "Камаза" за полгода сократились лишь на 30%, а доля компании на рынке выросла до 40%. Данные показатели приводятся без учета гособоронзаказа.
В данных условиях руководство компании ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока ситуация на рынке не восстановится.
Производитель заверяет, что социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством.
В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автомобильный завод", о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа ранее заявлял "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на четырехдневку с 29 сентября.