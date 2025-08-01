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Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии

Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии - 01.08.2025, ПРАЙМ

Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии

Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T14:30+0300

2025-08-01T14:30+0300

2025-08-01T14:30+0300

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – ПРАЙМ. Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин. "У нас уже свыше 50 миллиардов оборот торговый, это вообще очень хорошее достижение, проектов много, еще и в очень важных перспективных областях", - сказал Путин журналистам. Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на Валаам, где проходит неформальная встреча с Путиным. Лукашенко сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.

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россия, мировая экономика, белоруссия, рф, владимир путин, александр лукашенко