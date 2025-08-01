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Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии
Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:30+0300
2025-08-01T14:30+0300
экономика
россия
мировая экономика
белоруссия
рф
владимир путин
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – ПРАЙМ. Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин. "У нас уже свыше 50 миллиардов оборот торговый, это вообще очень хорошее достижение, проектов много, еще и в очень важных перспективных областях", - сказал Путин журналистам. Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на Валаам, где проходит неформальная встреча с Путиным. Лукашенко сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.
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россия, мировая экономика, белоруссия, рф, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
14:30 01.08.2025
 
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии

Путин: торговый оборот России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – ПРАЙМ. Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас уже свыше 50 миллиардов оборот торговый, это вообще очень хорошее достижение, проектов много, еще и в очень важных перспективных областях", - сказал Путин журналистам.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на Валаам, где проходит неформальная встреча с Путиным. Лукашенко сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.
Президент РФ В. Путин и президент Белоруссии А. Лукашенко посетили Валаам. День второй
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
13:29
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯРФВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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