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Путин напомнил условия России по разрешению украинского кризиса - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Путин напомнил условия России по разрешению украинского кризиса
Путин напомнил условия России по разрешению украинского кризиса - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил условия России по разрешению украинского кризиса
Переговоры всегда востребованы и важны. Об этом заявил глава государства России Владимир Путин, говоря о переговорах России и Украины в Стамбуле. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:30+0300
2025-08-01T14:42+0300
политика
россия
украина
владимир путин
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — ПРАЙМ. Переговоры всегда востребованы и важны. Об этом заявил глава государства России Владимир Путин, говоря о переговорах России и Украины в Стамбуле."Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру", - сказал Путин журналистам.Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел на прошлой неделе в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
14:30 01.08.2025 (обновлено: 14:42 01.08.2025)
 
Путин напомнил условия России по разрешению украинского кризиса

Путин назвал условия России по разрешению украинского кризиса неизменными

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Т. Сисулитом
Президент Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Т. Сисулитом
© POOL
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — ПРАЙМ. Переговоры всегда востребованы и важны. Об этом заявил глава государства России Владимир Путин, говоря о переговорах России и Украины в Стамбуле.
"Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру", - сказал Путин журналистам.

Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.

  • Сегодняшняя власть Украины не основана на конституции страны. Конституция нарушена;
  • глава государства положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными;
  • Условия России остаются неизменными: главное искоренить причины конфликта;
  • Если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать;
  • Россия видит смысл обсуждать украинское урегулирование в контексте общеевропейской безопасности;
  • Обеспечение безопасности России - основная цель в украинском вопросе;
  • Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел на прошлой неделе в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент РФ В. Путин и президент Белоруссии А. Лукашенко посетили Валаам. День второй
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
13:29
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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