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Путин напомнил условия России по разрешению украинского кризиса

Путин напомнил условия России по разрешению украинского кризиса - 01.08.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил условия России по разрешению украинского кризиса

Переговоры всегда востребованы и важны. Об этом заявил глава государства России Владимир Путин, говоря о переговорах России и Украины в Стамбуле. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T14:30+0300

2025-08-01T14:30+0300

2025-08-01T14:42+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — ПРАЙМ. Переговоры всегда востребованы и важны. Об этом заявил глава государства России Владимир Путин, говоря о переговорах России и Украины в Стамбуле."Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру", - сказал Путин журналистам.Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел на прошлой неделе в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

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россия, украина, владимир путин