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Путин рассказал о масштабах коррупции на Украине

Путин рассказал о масштабах коррупции на Украине - 01.08.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о масштабах коррупции на Украине

Украина - страна, где коррупция захлестывает, заявил президент России Владимир Путин. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:03+0300

2025-08-01T15:03+0300

2025-08-01T15:03+0300

общество

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Украина - страна, где коррупция захлестывает, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь ясно, что Украина - страна, где коррупция действительно захлестывает. Можно ли ее побороть извне?.. Создали вот эти различные бюро, они же не подчиняются местным властям вообще: ни президенту, ни парламенту, никому. Это внешний институт", - сказал Путин журналистам. Глава государства отметил, что коррупция характерна для многих, если не для всех стран мира, вопрос в готовности общества бороться с этим явлением. Так, коррупция в США легализована за счет института лоббизма."Что, нет коррупции в Европе? Или Соединенных Штатах? Да там она легализована вообще. Там институт лоббизма создан. Что это такое? Ходят, деньги раздают представителям власти всех уровней, вот и все. Это тоже коррупция", - отметил президент.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

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общество , украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко