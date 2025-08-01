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Путин рассказал о масштабах коррупции на Украине
Путин рассказал о масштабах коррупции на Украине - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о масштабах коррупции на Украине
Украина - страна, где коррупция захлестывает, заявил президент России Владимир Путин. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:03+0300
2025-08-01T15:03+0300
2025-08-01T15:03+0300
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Украина - страна, где коррупция захлестывает, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь ясно, что Украина - страна, где коррупция действительно захлестывает. Можно ли ее побороть извне?.. Создали вот эти различные бюро, они же не подчиняются местным властям вообще: ни президенту, ни парламенту, никому. Это внешний институт", - сказал Путин журналистам. Глава государства отметил, что коррупция характерна для многих, если не для всех стран мира, вопрос в готовности общества бороться с этим явлением. Так, коррупция в США легализована за счет института лоббизма."Что, нет коррупции в Европе? Или Соединенных Штатах? Да там она легализована вообще. Там институт лоббизма создан. Что это такое? Ходят, деньги раздают представителям власти всех уровней, вот и все. Это тоже коррупция", - отметил президент.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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общество , украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Общество , УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о масштабах коррупции на Украине
Путин назвал Украину страной, где коррупция захлестывает
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Украина - страна, где коррупция захлестывает, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь ясно, что Украина - страна, где коррупция действительно захлестывает. Можно ли ее побороть извне?.. Создали вот эти различные бюро, они же не подчиняются местным властям вообще: ни президенту, ни парламенту, никому. Это внешний институт", - сказал Путин журналистам.
Глава государства отметил, что коррупция характерна для многих, если не для всех стран мира, вопрос в готовности общества бороться с этим явлением. Так, коррупция в США легализована за счет института лоббизма.
"Что, нет коррупции в Европе? Или Соединенных Штатах? Да там она легализована вообще. Там институт лоббизма создан. Что это такое? Ходят, деньги раздают представителям власти всех уровней, вот и все. Это тоже коррупция", - отметил президент.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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