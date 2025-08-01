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Путин заявил, что врачи на Камчатке героически выполнили свой долг

Путин заявил, что врачи на Камчатке героически выполнили свой долг - 01.08.2025, ПРАЙМ

Путин заявил, что врачи на Камчатке героически выполнили свой долг

Врачи на Камчатке героически исполнили свой долг во время землетрясения у берегов Камчатки, они заслуживают награды, заявил президент России Владимир Путин. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:13+0300

2025-08-01T15:13+0300

2025-08-01T15:13+0300

общество

россия

камчатка

владимир путин

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Врачи на Камчатке героически исполнили свой долг во время землетрясения у берегов Камчатки, они заслуживают награды, заявил президент России Владимир Путин. "Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград" , - сказал глава государства журналистам. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения.

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общество , россия, камчатка, владимир путин