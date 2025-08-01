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"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП
"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП
Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:14+0300
2025-08-01T15:14+0300
2025-08-01T15:14+0300
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине за 10 лет существования была нулевой. "Когда были созданы эти институты (НАБУ и САП - ред.) на Украине? В 2015 году, а сегодня какой? 2025. Вот, 10 лет существуют и все во всем мире, во все горло покрикивают: "Караул, на Украине захлестывает всех коррупция". Да, так и есть, но эффективность привнесенных извне институтов нулевая", - сказал глава государства журналистам.Президент, говоря говоря о попытках отмены на Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметил, что там "только опозорились - и всё"."Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху - свистнули, щёлкнули и всё сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно - и всё было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились - и всё", - отметил российский лидер.
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Экономика, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП
Путин: эффективность институтов НАБУ и САП на Украине за 10 лет была нулевой
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине за 10 лет существования была нулевой.
"Когда были созданы эти институты (НАБУ и САП - ред.) на Украине? В 2015 году, а сегодня какой? 2025. Вот, 10 лет существуют и все во всем мире, во все горло покрикивают: "Караул, на Украине захлестывает всех коррупция". Да, так и есть, но эффективность привнесенных извне институтов нулевая", - сказал глава государства журналистам.
Президент, говоря говоря о попытках отмены на Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметил, что там "только опозорились - и всё".
"Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху - свистнули, щёлкнули и всё сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно - и всё было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились - и всё", - отметил российский лидер.
Рада поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП