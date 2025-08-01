https://1prime.ru/20250801/putin-860219549.html

"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП

"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП - 01.08.2025, ПРАЙМ

"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП

Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:14+0300

2025-08-01T15:14+0300

2025-08-01T15:14+0300

экономика

финансы

россия

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860218778_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_d847cf3e6956ada41d351d83625cf8b3.jpg

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине за 10 лет существования была нулевой. "Когда были созданы эти институты (НАБУ и САП - ред.) на Украине? В 2015 году, а сегодня какой? 2025. Вот, 10 лет существуют и все во всем мире, во все горло покрикивают: "Караул, на Украине захлестывает всех коррупция". Да, так и есть, но эффективность привнесенных извне институтов нулевая", - сказал глава государства журналистам.Президент, говоря говоря о попытках отмены на Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметил, что там "только опозорились - и всё"."Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху - свистнули, щёлкнули и всё сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно - и всё было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились - и всё", - отметил российский лидер.

https://1prime.ru/20250731/ukraina-860161347.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, владимир путин