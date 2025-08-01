Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/putin-860219549.html
"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП
"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП
Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:14+0300
2025-08-01T15:14+0300
экономика
финансы
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860218778_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_d847cf3e6956ada41d351d83625cf8b3.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине за 10 лет существования была нулевой. "Когда были созданы эти институты (НАБУ и САП - ред.) на Украине? В 2015 году, а сегодня какой? 2025. Вот, 10 лет существуют и все во всем мире, во все горло покрикивают: "Караул, на Украине захлестывает всех коррупция". Да, так и есть, но эффективность привнесенных извне институтов нулевая", - сказал глава государства журналистам.Президент, говоря говоря о попытках отмены на Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметил, что там "только опозорились - и всё"."Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху - свистнули, щёлкнули и всё сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно - и всё было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились - и всё", - отметил российский лидер.
https://1prime.ru/20250731/ukraina-860161347.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860218778_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_0ea6941f8fd80535b659d2fcf9354d24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, украина, владимир путин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
15:14 01.08.2025
 
"Только опозорились". Путин оценил эффективность институтов НАБУ и САП

Путин: эффективность институтов НАБУ и САП на Украине за 10 лет была нулевой

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность институтов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине за 10 лет существования была нулевой.
"Когда были созданы эти институты (НАБУ и САП - ред.) на Украине? В 2015 году, а сегодня какой? 2025. Вот, 10 лет существуют и все во всем мире, во все горло покрикивают: "Караул, на Украине захлестывает всех коррупция". Да, так и есть, но эффективность привнесенных извне институтов нулевая", - сказал глава государства журналистам.
Президент, говоря говоря о попытках отмены на Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметил, что там "только опозорились - и всё".
"Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху - свистнули, щёлкнули и всё сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно - и всё было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились - и всё", - отметил российский лидер.
Заседание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Рада поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Вчера, 13:32
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала