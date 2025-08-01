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В Турции оштрафовали вставших раньше времени пассажиров авиарейса - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В Турции оштрафовали вставших раньше времени пассажиров авиарейса
В Турции оштрафовали вставших раньше времени пассажиров авиарейса - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Турции оштрафовали вставших раньше времени пассажиров авиарейса
Полиция оштрафовала вставших раньше времени пассажиров международного рейса турецкой Pegasus из Софии в Стамбул после того, как они отказались прислушаться к... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:59+0300
2025-08-01T13:00+0300
происшествия
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СТАМБУЛ, 1 авг - ПРАЙМ. Полиция оштрафовала вставших раньше времени пассажиров международного рейса турецкой Pegasus из Софии в Стамбул после того, как они отказались прислушаться к просьбам экипажа, сообщает портал HavaSosyalMedya. Как отмечается в полученном РИА Новости циркуляре генерального управления гражданской авиации Турции, встающим с места до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. Портал опубликовал видеозапись с рейса PC272 из столицы Болгарии в Стамбул с как минимум тремя пассажирками, стоящими в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на место, одновременно звучит анонс на турецком и английском языках с просьбой не вставать с мест до полной остановки двигателей. "Экипаж пытался усадить пассажиров, но безрезультатно. Тогда экипаж решил применить штраф. На борт были вызваны полицейские, которые оштрафовали пассажиров", - пишет портал. Бортпроводники на внутренних рейсах Turkish Airlines рассказали РИА Новости в июне, что увещевания возымели успех, уже были оштрафованы несколько пассажиров, нарушавших правила и встававших раньше времени. Злостным нарушителям правил поведения на борту авиакомпании Turkish Airlines грозит попадание в "черный список" сразу 25 компаний объединения Star Alliance, касается это и тех, кто будет вставать с места еще до полной остановки двигателей лайнера, сообщил ранее РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.
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бизнес, стамбул, турция, болгария, turkish airlines
Происшествия, Бизнес, Стамбул, ТУРЦИЯ, БОЛГАРИЯ, Turkish Airlines
12:59 01.08.2025 (обновлено: 13:00 01.08.2025)
 
В Турции оштрафовали вставших раньше времени пассажиров авиарейса

HavaSosyalMedya: в Турции оштрафовали вставших раньше времени пассажиров авиарейса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СТАМБУЛ, 1 авг - ПРАЙМ. Полиция оштрафовала вставших раньше времени пассажиров международного рейса турецкой Pegasus из Софии в Стамбул после того, как они отказались прислушаться к просьбам экипажа, сообщает портал HavaSosyalMedya.
Как отмечается в полученном РИА Новости циркуляре генерального управления гражданской авиации Турции, встающим с места до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло.
Портал опубликовал видеозапись с рейса PC272 из столицы Болгарии в Стамбул с как минимум тремя пассажирками, стоящими в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на место, одновременно звучит анонс на турецком и английском языках с просьбой не вставать с мест до полной остановки двигателей.
"Экипаж пытался усадить пассажиров, но безрезультатно. Тогда экипаж решил применить штраф. На борт были вызваны полицейские, которые оштрафовали пассажиров", - пишет портал.
Бортпроводники на внутренних рейсах Turkish Airlines рассказали РИА Новости в июне, что увещевания возымели успех, уже были оштрафованы несколько пассажиров, нарушавших правила и встававших раньше времени.
Злостным нарушителям правил поведения на борту авиакомпании Turkish Airlines грозит попадание в "черный список" сразу 25 компаний объединения Star Alliance, касается это и тех, кто будет вставать с места еще до полной остановки двигателей лайнера, сообщил ранее РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.
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