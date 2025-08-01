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"Росатом" утвердил дорожную карту развития квантовых вычислений

"Росатом" утвердил дорожную карту развития квантовых вычислений - 01.08.2025, ПРАЙМ

"Росатом" утвердил дорожную карту развития квантовых вычислений

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:22+0300

2025-08-01T12:22+0300

2025-08-01T12:29+0300

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финансы

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дмитрий григоренко

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности утвердил дорожную карту развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" на период до 2030 года, сообщили в компании "Росатом квантовые технологии"."Соответствующий протокол подписан председателем комиссии, заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко на прошедшей неделе. Согласно документу, госкорпорация "Росатом" определена организацией, ответственной за реализацию дорожной карты", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятия новой дорожной карты "продолжают развитие квантовых вычислений в нашей стране, которое осуществлялось в 2020-2024 годах по соглашению правительства РФ с "Росатомом" и показало успешные результаты". В частности, в рамках первой дорожной карты создано четыре действующих российских квантовых вычислителя: 50-кубитный на ионах, 50-кубитный на атомах, 35-кубитный на фотонах и 16-кубитный на сверхпроводниках.В числе целевых показателей дорожной карты до 2030 года развитие квантовых вычислителей и программного обеспечения для них: планируется создать квантовый вычислитель объемом 300 кубитов, а также разработать и реализовать 54 новых квантовых алгоритма в дополнение к 34 квантовым алгоритмам, созданным на первом этапе квантового проекта. Разработанное программное обеспечение будет применяться для квантовой оптимизации, квантовой химии, квантового моделирования и обработки больших данных.В интересах развития российской квантовой индустрии дорожной картой предусматривается развертывание облачной платформы для решения прикладных задач применения квантовых вычислений. Количество пользователей, применяющих квантовые вычисления через отечественный сервис расчетов должно составить не менее 10 тысяч человек.Предусмотрены мероприятия по развитию отечественного рынка технологических решений в области квантовых вычислений. В том числе, к 2030 году, как планируется, состоится проверка не менее 100 научных гипотез по использованию квантовых вычислений в народном хозяйстве с формулированием конкретных требований к техническому решению.Одним из приоритетов дорожной карты является кадровое обеспечение формирующейся отечественной квантовой индустрии. Планируется, что к 2030 году число специалистов, закончивших бакалавриат, специалитет или базовое высшее образование в области квантовых технологий достигнет 8,3 тысячи, число специалистов, закончивших магистратуру или специализированное высшее образование в области квантовых технологий - 2,6 тысячи человек, число специалистов, закончивших аспирантуру в области квантовых технологий – 800.Финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников, включая внебюджетные средства Росатома, совокупный объем превышает 29 миллиардов рублей.В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года.

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технологии, финансы, рф, дмитрий григоренко, росатом