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Роскомнадзор в 2024 году перевыполнил план по доходам на 13,9%

Роскомнадзор в 2024 году перевыполнил план по доходам на 13,9% - 01.08.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор в 2024 году перевыполнил план по доходам на 13,9%

Роскомнадзор (РКН) в 2024 году перевыполнил план по доходам на 13,9%, при этом Минцифры значительно его перевыполнило в основном за счет поступлений от... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T00:19+0300

2025-08-01T00:19+0300

2025-08-01T00:19+0300

экономика

россия

финансы

владимир путин

счетная палата

роскомнадзор

почта россии

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Роскомнадзор (РКН) в 2024 году перевыполнил план по доходам на 13,9%, при этом Минцифры значительно его перевыполнило в основном за счет поступлений от добровольных взносов в бюджет при совершении сделок с российскими ценными бумагами в размере 8,7 миллиарда рублей, следует из материалов Счетной палаты. "Фактическое исполнение доходов федерального бюджета, администрируемых Минцифры России, в 2023 году составило 33 196,9 млн рублей при прогнозном значении 18 149 млн рублей. Основные причины: незапланированные поступления добровольных взносов при совершении сделок с российскими ценными бумагами, приобретенными у лиц недружественных государств (8 660,1 млн рублей), превышающие плановые значения доходы в виде части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей", - говорится в отчете. Кроме того, план был перевыполнен и за счет сверхплановых доходов, которые были получены в виде части прибыли подведомственных организаций (2,7 миллиарда рублей), а также от отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (1,9 миллиарда рублей), указывается в отчете. Расходы министерство исполнило на высоком уровне (99,98%), в том числе высокие показатели кассового исполнения достигнуты по итогам реализации госпрограммы "Информационное общество" и национальной программы "Цифровая экономика" (99,8% и 99,7%, соответственно), отмечает Счетная палата. "При этом по итогам анализа госпрограммы Счетная палата отметила необходимость сокращения объема вносимых в нее изменений, исключения корректировок в конце отчетного года и увеличения количества показателей с положительной динамикой", - указали в ведомстве. Помимо этого, Счетная палата указала на недостаточный контроль Минцифры за достижением юридическими лицами результатов предоставления им бюджетных инвестиций. В 2021 году президент Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года. "Проверка показала, что АО "Почта России" не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи. Фактически на 1 января 2025 года было модернизировано только 680 отделений", - говорится в отчете. В Минцифры, в свою очередь, пояснили, что количество изменений в четвертом квартале "связано с необходимостью приведения паспортов государственной и национальной программ в соответствие с планом расходования средств федбюджета". Касательно "Почты России" министерство отметило, что контроль и постоянный контакт с "Почтой России" осуществляется. "При нарушении сроков завершения ремонта почтовых отделений "Почта" уплачивает штраф. Такая оценка еще продолжается и будет завершена осенью. Отметим, что начиная с 2022 года обновлены более 3,2 тысячи почтовых отделений в сельской, труднодоступной и отдаленной местности. Эти работы значительно улучшили доступность почтовых услуг", - отмечается в комментарии Минцифры, который прилагается в материалах. Роскомнадзор, в свою очередь, также в отчетном году перевыполнил план по доходам. "Доходы Роскомнадзора в 2024 году превысили план на 13,9% и составили 43,1 миллиарда рублей. Расходы исполнены на высоком уровне – 99,9% (в сумме 20,8 миллиарда рублей)", - говорится в материалах. По части недостатков и нарушений, Счетная палата выявила их у РКН при проведении инвентаризации активов и обязательств, утверждении госзадания и ведомственной программы цифровой трансформации. "Фактов неэффективного и нецелевого использования средств федерального бюджета не выявлено", - отметили при этом в Счетной палате.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, владимир путин, счетная палата, роскомнадзор, почта россии