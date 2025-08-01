https://1prime.ru/20250801/rossija-860186335.html
В России ввели ГОСТ на школьные рюкзаки и ранцы
В России ввели ГОСТ на школьные рюкзаки и ранцы - 01.08.2025, ПРАЙМ
В России ввели ГОСТ на школьные рюкзаки и ранцы
ГОСТ на школьные рюкзаки и ранцы с 1 августа вводится в России: они должны иметь формоустойчивую спинку и не выцветать, также в них не может быть элементов с... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T00:35+0300
2025-08-01T00:35+0300
2025-08-01T00:35+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. ГОСТ на школьные рюкзаки и ранцы с 1 августа вводится в России: они должны иметь формоустойчивую спинку и не выцветать, также в них не может быть элементов с острыми краями, следует из рекомендаций ГОСТа, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
ГОСТ 35096-2024 рекомендует использовать при изготовлении ранцев и рюкзаков материалы контрастных цветов. На передней и боковых частях, а также на плечевых ремнях отделочные материалы должны быть сделаны из светоотражающих материалов.
Кроме того, в конструкции рюкзаков и ранцев должны быть предусмотрены нагрудный и поясной ремни для более плотного прилегания изделия к фигуре и правильного распределения массы его содержимого.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
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бизнес, россия, общество
В России ввели ГОСТ на школьные рюкзаки и ранцы
ГОСТ на школьные рюкзаки и ранцы с 1 августа вводится в России
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. ГОСТ на школьные рюкзаки и ранцы с 1 августа вводится в России: они должны иметь формоустойчивую спинку и не выцветать, также в них не может быть элементов с острыми краями, следует из рекомендаций ГОСТа, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
ГОСТ 35096-2024 рекомендует использовать при изготовлении ранцев и рюкзаков материалы контрастных цветов. На передней и боковых частях, а также на плечевых ремнях отделочные материалы должны быть сделаны из светоотражающих материалов.
Кроме того, в конструкции рюкзаков и ранцев должны быть предусмотрены нагрудный и поясной ремни для более плотного прилегания изделия к фигуре и правильного распределения массы его содержимого.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.