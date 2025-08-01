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Объем страхования сроков доставки и грузов в России вырос на 14,3% - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Объем страхования сроков доставки и грузов в России вырос на 14,3%
Объем страхования сроков доставки и грузов в России вырос на 14,3% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Объем страхования сроков доставки и грузов в России вырос на 14,3%
Объем страхования сроков доставки и грузов в России по итогам первого полугодия вырос на 14,3% в годовом выражении, это связано со стремлением перевозчиков... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T03:47+0300
2025-08-01T03:47+0300
бизнес
россия
финансы
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем страхования сроков доставки и грузов в России по итогам первого полугодия вырос на 14,3% в годовом выражении, это связано со стремлением перевозчиков обеспечить финансовую безопасность перевозимых грузов и защититься от риска срыва сроков, говорится в исследовании страховой платформы Zunami и федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" (есть в распоряжении РИА Новости). "За первое полугодие 2025 года объем застрахованных сроков и грузов вырос на 14,3% — рассказали эксперты Zunami Брокер. Перевозчики все чаще обращают внимание именно на эти типы страхования и стремятся обеспечить финансовую безопасность перевозимых грузов и защититься от рисков, связанных с нарушениями сроков", - говорится в исследовании. В документе отмечается, что рост популярности страхования сроков фиксируется с 2024 года. Так, поставщики федеральных торговых сетей стали чаще страховать не только свои грузы от ущерба, но и ответственность экспедиторов - например, за нарушение сроков доставки. По оценке экспертов, такие тенденции связаны с глобальной трансформацией крупных торговых площадок и маркетплейсов, а также переориентацией на качественный подход к работе с продавцами. "Во втором квартале этого года мы наблюдаем повышение спроса на страхование ответственности за нарушение сроков доставки конечным получателям. В основном это касается сроков доставки в Федеральные сети и маркетплейсы", — отметила руководитель отдела ценообразования и поддержки продаж "Скиф-Карго" Оксана Чернышева.
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
03:47 01.08.2025
 
Объем страхования сроков доставки и грузов в России вырос на 14,3%

unami Брокер: объем страхования сроков доставки и грузов в России вырос на 14,3%

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем страхования сроков доставки и грузов в России по итогам первого полугодия вырос на 14,3% в годовом выражении, это связано со стремлением перевозчиков обеспечить финансовую безопасность перевозимых грузов и защититься от риска срыва сроков, говорится в исследовании страховой платформы Zunami и федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" (есть в распоряжении РИА Новости).
"За первое полугодие 2025 года объем застрахованных сроков и грузов вырос на 14,3% — рассказали эксперты Zunami Брокер. Перевозчики все чаще обращают внимание именно на эти типы страхования и стремятся обеспечить финансовую безопасность перевозимых грузов и защититься от рисков, связанных с нарушениями сроков", - говорится в исследовании.
В документе отмечается, что рост популярности страхования сроков фиксируется с 2024 года. Так, поставщики федеральных торговых сетей стали чаще страховать не только свои грузы от ущерба, но и ответственность экспедиторов - например, за нарушение сроков доставки. По оценке экспертов, такие тенденции связаны с глобальной трансформацией крупных торговых площадок и маркетплейсов, а также переориентацией на качественный подход к работе с продавцами.
"Во втором квартале этого года мы наблюдаем повышение спроса на страхование ответственности за нарушение сроков доставки конечным получателям. В основном это касается сроков доставки в Федеральные сети и маркетплейсы", — отметила руководитель отдела ценообразования и поддержки продаж "Скиф-Карго" Оксана Чернышева.
 
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