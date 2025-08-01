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В России предложили создать систему мониторинга распространения борщевика - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В России предложили создать систему мониторинга распространения борщевика
В России предложили создать систему мониторинга распространения борщевика - 01.08.2025, ПРАЙМ
В России предложили создать систему мониторинга распространения борщевика
Единую систему мониторинга распространения борщевика с помощью дронов предложили создать в России - ее можно разработать за 5-6 месяцев и ввести в работу после... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T07:01+0300
2025-08-01T07:01+0300
технологии
здоровье
общество
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Единую систему мониторинга распространения борщевика с помощью дронов предложили создать в России - ее можно разработать за 5-6 месяцев и ввести в работу после снятия ограничений на полеты, рассказал РИА Новости главный инженер разработчика решений на базе ИИ "Рокет Контрол" Павел Приходько. "Единая система мониторинга распространения борщевика с дронов может быть разработана в России за пять-шесть месяцев и оперативно внедрена после снятия ограничений на полёты. Дроны способны быстро обследовать обширные и труднодоступные территории - поля, обочины дорог, заброшенные земли", - рассказал Приходько. Технологии компьютерного зрения позволяет распознавать растения на изображениях - эксперт допустил, что нейросети смогут выявлять борщевик даже на ранних стадиях роста. ИИ-модели смогут автоматически отмечать зараженные зоны на картах, прогнозировать распространение борщевика, используя исторические данные, а также контролировать эффективность обработки - отслеживать динамику распространения и оценивать результаты различных методов борьбы. Система позволит людям меньше контактировать с ядовитым растением и оптимизировать ресурсы на его уничтожение. "Сбор данных и обучение системы займут около двух месяцев. Ещё 2–3 месяца потребуются на разработку рабочего прототипа и его тестирование в одном из пилотных регионов России. Обработка снимков может выполняться непосредственно на борту дрона в реальном времени или после возвращения в центры мониторинга", - объяснил инженер.
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192
40
192
40
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5
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технологии, здоровье, общество
Технологии, Здоровье, Общество
07:01 01.08.2025
 
В России предложили создать систему мониторинга распространения борщевика

В России предложили создать систему мониторинга распространения борщевика с помощью дронов

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Единую систему мониторинга распространения борщевика с помощью дронов предложили создать в России - ее можно разработать за 5-6 месяцев и ввести в работу после снятия ограничений на полеты, рассказал РИА Новости главный инженер разработчика решений на базе ИИ "Рокет Контрол" Павел Приходько.
"Единая система мониторинга распространения борщевика с дронов может быть разработана в России за пять-шесть месяцев и оперативно внедрена после снятия ограничений на полёты. Дроны способны быстро обследовать обширные и труднодоступные территории - поля, обочины дорог, заброшенные земли", - рассказал Приходько.
Технологии компьютерного зрения позволяет распознавать растения на изображениях - эксперт допустил, что нейросети смогут выявлять борщевик даже на ранних стадиях роста.
ИИ-модели смогут автоматически отмечать зараженные зоны на картах, прогнозировать распространение борщевика, используя исторические данные, а также контролировать эффективность обработки - отслеживать динамику распространения и оценивать результаты различных методов борьбы. Система позволит людям меньше контактировать с ядовитым растением и оптимизировать ресурсы на его уничтожение.
"Сбор данных и обучение системы займут около двух месяцев. Ещё 2–3 месяца потребуются на разработку рабочего прототипа и его тестирование в одном из пилотных регионов России. Обработка снимков может выполняться непосредственно на борту дрона в реальном времени или после возвращения в центры мониторинга", - объяснил инженер.
 
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