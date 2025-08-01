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Амурский ГХК первым в России применит роботов-погрузчиков

Амурский ГХК первым в России применит роботов-погрузчиков - 01.08.2025, ПРАЙМ

Амурский ГХК первым в России применит роботов-погрузчиков

Логистический комплекс Амурского газохимического комплекса, расположенного в Амурской области, первым в России применит роботов-погрузчиков, сообщила... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T07:19+0300

2025-08-01T07:19+0300

2025-08-01T07:19+0300

россия

экономика

амурская область

амурский гхк

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Логистический комплекс Амурского газохимического комплекса, расположенного в Амурской области, первым в России применит роботов-погрузчиков, сообщила пресс-служба комплекса. "Амурский газохимический комплекс (ГХК) приступил к комплектованию оборудованием Логистического комплекса. Он станет первым в России газохимическим проектом, где для решения логистических задач будут массово применяться роботы. Двадцать пять инновационных беспилотных погрузчиков успешно прошли испытания на заводе-изготовителе, первая партия оборудования отправлена на Амурский ГХК", - говорится в сообщении. Умные погрузчики смогут перевозить до трех тонн груза, видеть на 10 метров с помощью лазерных детекторов и работать до 10 часов без подзарядки. Складской робот сам определит, где стоит груз и как лучше его захватить, а также скорректирует траекторию движения при необходимости, при этом робот сможет отслеживать движение другой техники, снижать скорость, чтобы освободить проезд. При выходе Амурского ГХК на полную мощность они смогут отгружать до 5,6 тысячи паллет готовой продукции ежедневно. Работа беспилотных погрузчиков будет контролироваться операторами и управляться дистанционно из единого центра, рассказали на предприятии. "Помимо роботизированных погрузчиков здесь будут задействованы "умные" системы осмотра и приемки контейнеров, беспилотные краны для погрузки контейнеров и другие цифровые решения, объединенные в единую информационную экосистему. Внедрение таких решений позволит повысить эффективность внутризаводской цепочки логистики более чем на 30 процентов", - рассказал директор по логистике АГХК Иван Золотухин. Сейчас в здании Логистического комплекса идёт монтаж технологического оборудования, сборка козловых кранов для погрузки контейнеров, завершается строительство железнодорожной инфраструктуры, уточнили в АГХК. Логистический комплекс АГХК будет состоять из 17 объектов, включая эстакады подачи гранул полиэтилена и полипропилена, зону фасовки и упаковки готовой продукции, железнодорожный контейнерный терминал. Также планируется строительство собственного производства плёнки и полимерных поддонов (до 2,2 миллиона в год) и автоматическая подача упаковочных материалов на линии фасовки. Готовность Амурского ГХК на конец июня 2025 года составляет 82%. В состав Амурского ГХК входят четыре линии производства полиэтилена и одна линия производства полипропилена. Мощность будущего комплекса составит 2,3 миллиона тонн в год полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена.

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