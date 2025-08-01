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Россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки
Россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки - 01.08.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки
Россияне теперь могут устанавливать самозапрет на смс-рассылки - через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, соответствующий закон... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T00:16+0300
2025-08-01T00:16+0300
2025-08-01T00:16+0300
технологии
россия
общество
рф
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россияне теперь могут устанавливать самозапрет на смс-рассылки - через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, соответствующий закон вступил в силу с 1 августа.
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко прокомментировал РИА Новости, что самозапрет на смс-рассылку является одной из мер комплексного пакета по борьбе с мошенниками, который включает порядка 30 инициатив. Все они направлены на то, чтобы минимизировать риски для граждан и усложнить реализацию мошеннических схем, заверил он.
Вице-премьер напомнил, что параллельно правительство прорабатывает второй пакет антимошеннических мер. В дополнение к уже существующим техническим и информационным инструментам он включает введение уголовной и административной ответственности для злоумышленников.
"Наша ключевая цель - обеспечить безопасность граждан в цифровой среде и создать надежные механизмы защиты от различных форм кибермошенничества", - пояснил Григоренко.
С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
А с 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на спам-обзвоны.
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технологии, россия, общество , рф, дмитрий григоренко
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Григоренко
Россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки
В России ввели самозапрет на смс-рассылки через личный кабинет оператора связи
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россияне теперь могут устанавливать самозапрет на смс-рассылки - через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, соответствующий закон вступил в силу с 1 августа.
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко прокомментировал РИА Новости, что самозапрет на смс-рассылку является одной из мер комплексного пакета по борьбе с мошенниками, который включает порядка 30 инициатив. Все они направлены на то, чтобы минимизировать риски для граждан и усложнить реализацию мошеннических схем, заверил он.
Вице-премьер напомнил, что параллельно правительство прорабатывает второй пакет антимошеннических мер. В дополнение к уже существующим техническим и информационным инструментам он включает введение уголовной и административной ответственности для злоумышленников.
"Наша ключевая цель - обеспечить безопасность граждан в цифровой среде и создать надежные механизмы защиты от различных форм кибермошенничества", - пояснил Григоренко.
С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
А с 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на спам-обзвоны.